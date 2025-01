Rezort kultúry: Zmena štatutára SLC bol v záujme riadenia organizácií

Bratislava 10. januára (TASR) - Odvolanie Pavla Sibylu z funkcie riaditeľa Slovenského literárneho centra (SLC) nie je prejavom kultúrneho deficitu ani mocenských záujmov. Naopak, je jasným signálom, že ministerstvo kultúry si zakladá na profesionálnom riadení svojich organizácií. Ministerstvo kultúry (MK) SR to zdôraznilo v reakcii na vyhlásenia viacerých zamestnancov SLC i zástupcov literárnej obce, ktoré vníma ako tendenčné a nepravdivé.



"Ministerka kultúry Martina Šimkovičová pri svojom rozhodnutí o odvolaní Pavla Sibylu postupovala profesionálne a v súlade so svojimi kompetenciami," upozornila hovorkyňa MK Petra Bačinská.



Zdôraznila, že ministerka má plné právo odvolávať a menovať štatutárov jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu, pričom kľúčovým kritériom je dôvera medzi ministrom kultúry a štatutárom. Pripomenula aj fakt, že bývalý riaditeľ bol v minulosti členom predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko. "Čo môže tiež vyvolať otázky o jeho nestrannosti a objektívnosti," doplnila Bačinská.



V mene rezortu zároveň odmietla spochybňovanie kompetencie dočasne povereného riaditeľa SLC Gustáva Murína. Vyzdvihla jeho prácu v oblasti literárnej tvorby i dlhoročné skúsenosti, ktoré nadobudol na Slovensku i v zahraničí. "Zaručuje to kontinuitu a profesionálny prístup k vedeniu SLC," uviedla.



Potvrdila, že na všetky riadiace pozície v inštitúciách spadajúcich pod rezort kultúry budú v blízkej budúcnosti vyhlásené transparentné výberové konania. "Každý kvalifikovaný odborník z umeleckej obce, ktorý spĺňa požadované kritériá, bude mať príležitosť uchádzať sa o danú pozíciu," dodala hovorkyňa rezortu.



Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) v stredu odvolala štatutára SLC Pavla Sibylu. Vysvetlila to záujmom zabezpečenia plynulého chodu organizácie v nadväznosti na Sibylovo oznámenie, že od 15. januára 2025 nastupuje na rodičovskú dovolenku. Nesúhlas so spôsobom odvolania i nástupcom na Sibylovom poste prejavili vo štvrtok (9. 1.) v stanovisku viacerí zamestnanci SLC i zástupcovia literárnej obce.