Rezort: Znalosti probačných úradníkov by sa mohli skvalitniť

Bratislava 15. júla (TASR) - Odborné znalosti probačných a mediačných úradníkov by sa mohli skvalitniť a prehĺbiť, napríklad prostredníctvom prípravného vzdelávania. Rovnako by sa mohli upraviť činnosti probačného a mediačného úradníka, najmä v oblasti výkonu probácie a mediácie priestupkov. Vyplýva to z predbežnej informácie k novele zákona o probačných a mediačných úradníkoch z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.



Jedným zo základných cieľov novely zákona je aj vyzdvihnúť význam restoratívnych prístupov v trestnom konaní a zohľadniť postoj páchateľa, ktorý prevezme zodpovednosť za spáchaný trestný čin. „Spoločne s poškodeným (v mediácii) dospejú k vzájomnej dohode na odstránení ujmy vzniknutej v príčinnej súvislosti s trestným činom, čo sa môže premietnuť do umožnenia skoršieho podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody a podporiť tak úspešnejšiu reintegráciu páchateľa do spoločnosti,“ vysvetľuje MS.



Rezort chce takisto precizovať jednotlivé činnosti probačného a mediačného úradníka tak, aby posilňovali jeho mandát do podoby, ktorá korešponduje aj s európskymi štandardmi. Zámerom návrhu zákona je aj prispôsobiť proces nariaďovania a výkonu trestu povinnej práce potrebám praxe, zefektívniť a zrýchliť činnosť justičného aparátu a debyrokratizovať procesy medzi probačnými a mediačnými úradníkmi a súdmi pri zabezpečovaní výkonu trestu povinnej práce.



MS zdôvodnilo, že doterajšia aplikačná prax a zmeny v spoločnosti v súvislosti s restoratívnou justíciou si vyžadujú, aby došlo k úprave vykonávaných činností v procese mediácie a probácie zo strany probačných a mediačných úradníkov, ale aj stanoveniu povinností na strane páchateľov. „Na rozdiel od Slovenskej republiky je vo väčšine hospodársky vyspelých štátov v súčasnosti väčší počet osôb skôr pod dohľadom probačnej služby ako osôb pod dohľadom väzenstva, a teda v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody,“ poukázalo MS, podľa ktorého súčasný stav nespĺňa potreby aplikačnej praxe, ako ani štandardy iných moderných európskych krajín.



Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je júl - august.