Rezortná autoškola ministerstva vnútra je už registrovaná

Bratislava 10. februára (TASR) - Rezortnú autoškolu Ministerstva vnútra (MV) SR už registrovali na ministerstve dopravy. Riadne by mohla začať fungovať v prvom polroku 2024. Pre TASR to uviedol tlačový odbor MV SR.



"Kurzy v súčasnosti ešte neprebiehajú, pretože je potrebné vypracovať a aktualizovať interné predpisy zabezpečujúce riadny chod autoškoly," vysvetlil rezort.



Ako pripomenul, hlavným dôvodom opätovného zriadenia rezortnej autoškoly je možnosť školenia a výučby vodičov vo vlastnej réžii. Zároveň sa očakáva aj úspora finančných prostriedkov, keďže nebude nutné využívať civilné autoškoly.



Rezortná autoškola by mala zabezpečovať kurzy na získanie vodičských oprávnení pre zamestnancov ministerstva, príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru.



Pôvodná autoškola MV SR ukončila svoju činnosť v roku 2015. Vlastnú autoškolu po 20 rokoch obnovilo vlani aj Ministerstvo obrany SR. V oboch rezortoch pociťovali nedostatok vodičov.