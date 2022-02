Rezort dopravy nehlási problémy s ukrajinskými pracovníkmi

Bratislava 25. februára (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ani Slovenská správa ciest (SSC) by nemali mať aktuálne problém v súvislosti s možným výpadkom ukrajinských pracovníkov. Pre TASR to potvrdili jednotlivé organizácie, rovnako tak aj Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, ktoré uistilo, že situáciu pozorne sleduje.



Ministerstvo dopravy zároveň zdôraznilo, že s rezortnými organizáciami aktívne komunikuje. SSC momentálne výpadky v súvislosti so situáciou na Ukrajine neeviduje. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pre TASR uviedla, že je investorom stavieb, a tak personálne kapacity na stavbách sú v kompetencii jednotlivých zhotoviteľov, ktorí stavby realizujú.



"ZSSK vo svojich radoch aktuálne nemá zamestnaných žiadnych ukrajinských občanov, a preto výpadky v počte zamestnancov a z toho vyplývajúce negatívne ovplyvnenie fungovania vlakovej dopravy na Slovensku a procesov v ZSSK pre aktuálnu vojnovú situáciu na Ukrajine nepociťuje," priblížil pre TASR hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Výpadky pri prevádzkovaní infraštruktúry nepredpokladajú ani ŽSR. "V stave zamestnancov ŽSR neevidujeme žiadneho občana Ukrajiny (iba ukrajinskej národnosti)," dodala riaditeľka odboru komunikácie a marketingu ŽSR Ria Feik Achbergerová.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil vo štvrtok (24. 2.) na území Ukrajiny všeobecnú mobilizáciu. Dôvodom je útok ruských vojsk na viacerých miestach Ukrajiny.



Dopravný podnik Bratislava, prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v hlavnom meste, sa pripravuje aj na scenár, že ukrajinskí vodiči odídu späť do svojej vlasti. Zamestnáva v súčasnosti 102 Ukrajincov.