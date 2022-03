Rezorty financií a zdravotníctva podpísali memorandum

Bratislava 30. marca (TASR) - Ministri financií a zdravotníctva Igor Matovič (OĽANO) a Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v stredu podpísali memorandum o spolupráci oboch rezortov. Dokument definuje 17 úsporných, systémových aj hodnotových opatrení, ktoré majú zlepšiť fungovanie zdravotníctva na Slovensku.



"Memorandum je výsledkom niekoľkomesačných rokovaní. Všetky opatrenia by mali viesť k zefektívneniu využitia finančných prostriedkov v zdravotníctve, ktoré bolo dva roky ťažko skúšané pandémiou, akú svet za posledné desaťročia nezažil," priblížil Lengvarský. Hlavným cieľom memoranda je podľa Matoviča zabezpečiť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť a zároveň nájsť vnútornú efektivitu v systéme.



Úsporné opatrenia v memorande môžu podľa ministrov priniesť zdravotníctvu len tento rok až 50 miliónov eur navyše. Ide napríklad o elektronizáciu zdravotníctva (e-lab alebo e-objednávanie), transparentné pravidlá pre výnimky na lieky alebo efektívnejšie hospodárenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).



Memorandum súvisí s dofinancovaním zdravotníctva. Akékoľvek dofinancovanie totiž nie je podľa rezortu v dlhodobom horizonte efektívne bez prijatia systémových opatrení. Do systému má v tomto roku prísť navyše 365 miliónov eur. Vyššia platba za štátnych poistencov má priniesť 100 miliónov eur, zároveň sa má zvýšiť základné imanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne o 120 miliónov eur. Ďalších 145 miliónov eur má priniesť vyšší výber poistného.



Zvýšenie základného imania VšZP vláda schválila ešte minulý týždeň v rozsahu od 120 do 160 miliónov eur. V stredu v tejto súvislosti odobrila aj doplnenie zdrojov štátnych finančných aktív. Podmienkou pre uvoľnenie finančných prostriedkov vo výške 120 miliónov eur bolo uzatvorenie zmlúv medzi VšZP a poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti štátu, čo sa už stalo. Zároveň mal rezort zdravotníctva a rezort financií uzatvoriť dodatok k memorandu o vzájomnej spolupráci, ktorého súčasťou budú podmienky na uvoľnenie časti štátnych finančných aktív do výšky 40 miliónov eur. Tie budú uvoľnené až po splnení konkrétnych opatrení.