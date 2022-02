Rezorty školstva a financií rokujú o žiackych voľnočasových poukazoch

Bratislava 9. februára (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo financií SR rokujú o voľnočasových poukazoch. Ide o nový nástroj na podporu pohybu žiakov. TASR o tom v stredu informoval odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.



Stretnutia a diskusie o finálnej podobe voľnočasových poukazov a ich zavedení do praxe sa realizujú na úrovni štátnych tajomníkov z oboch rezortov, a to Ivana Husára z ministerstva školstva a Marcela Klimeka z ministerstva financií. Na stretnutí sa tiež zúčastnil Jiří Žežulka z finančnej správy. "Podpora detí je vecou nás všetkých. Som presvedčený, že spoločne dokážeme nastaviť a zrealizovať tento projekt a urobiť zásadný reformný krok financovania športu a iných voľnočasových aktivít," vysvetlil iniciatívu štátny tajomník rezortu školstva pre oblasť športu Husár.



Zároveň verí, že myšlienka voľnočasových poukazov aj vzhľadom na to, že sa nachádza v programovom vyhlásení vlády, zarezonuje naprieč politickým spektrom. "Predpokladáme, že ročná suma príspevku na jedno dieťa vo veku od šiestich do 18 rokov by mohla byť v sume trojnásobku životného minima, teda asi 730 eur," priblížil.



Projekt si bude vyžadovať zohľadnenie mnohých faktorov, akými sú technická, legislatívna aj finančná náročnosť pri zavedení poukazov do praxe. Dotklo by sa to totiž viac než 750.000 žiakov, ktorí trávia čas v subjektoch rôzneho charakteru – športových kluboch, remeselných krúžkoch, folklórnych či kultúrnych súboroch.