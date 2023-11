Drucker a Dolinková sa chcú nedostatku zdravotníkov venovať spoločne

Bratislava 20. novembra (TASR) - Rezorty školstva a zdravotníctva chcú hľadať riešenia nedostatku zdravotníkov spoločne. Zaoberať sa chcú riešeniami na úrovni vysokých aj stredných škôl. Diskutovať plánujú o pomere slovenských a zahraničných študentov lekárskych fakúlt, motivácii zdravotníkov aj o zmene legislatívy, aby si štát vedel "objednať" odborníkov v oblastiach, v ktorých chýbajú. Informovali o tom minister školstva Tomáš Drucker a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (obaja Hlas-SD) na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Jeden z kľúčových problémov Slovenska je aj nedostatok kvalitného personálu," uviedol Drucker a poukázal na chýbajúcich odborníkov v rôznych oblastiach. Vytvoriť chce preto mechanizmus, akým by si mohol štát objednávať u fakúlt a škôl absolventov pre odvetvia, kde chýbajú odborníci. Sú to podľa jeho slov lekári, sestry, pôrodné asistentky, ale napríklad aj operátori jadrových zariadení a podobne.



Ministri si vedia predstaviť aj úpravu pomeru slovenských a zahraničných študentov lekárskych fakúlt na Slovensku. Drucker priblížil, že už diskutovali s lekárskymi fakultami a zhruba 100 až 150 miest zahraničných študentov by vedeli transformovať pre domácich. Na to je však potrebné hľadať financie.



Dolinková skonštatovala, že problém nedostatku lekárov a sestier nie je len na Slovensku, preto chcú hľadať motivačné riešenia, ako ich prilákať aj udržať v slovenskom zdravotníctve. A to na úrovni stredných aj vysokých škôl. Predstaviť si vie aj nábory už na základných školách.



Zvyšovanie platov sestier vníma ako jedno z riešení, no rovnako poukázala na potrebu zatraktívnenia pracovného prostredia v slovenskom zdravotníctve. Za dôležité označila zreálnenie platieb za výkony. Cestu vidí aj vo väčšom kontakte študentov s praxou. Okrajovo sa podľa jej slov s ministrom školstva venovali aj možnosti duálneho vzdelávania na zdravotníckych stredných školách.