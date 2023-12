R.Fico: Očakávali sme búrlivé reakcie pri Úrade špeciálnej prokuratúry

Bratislava 22. decembra (TASR) - Nebolo pochýb, že zmeny v Trestnom zákone a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) budú témou, ktorá vyvolá v radoch opozície búrlivú reakciu. V rozhovore pre TASR to priznal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Odmietol však zároveň akceptovať, aby sa forma protestu dostávala do podoby kriminalizovania a štvania más proti členom vlády. Na zámere presadiť zmeny sa podľa neho nič nemení.



"Je veľmi nebezpečné, ak opoziční lídri huckajú masy a posielajú nás do 'basy'. Ja teda neviem o tom, že by niektorí z členov vlády boli podozriví alebo obvinení z nejakej trestnej činnosti, za ktorú by sme mali ísť do väzenia. Súboj medzi koalíciou a opozíciou nemôže byť o pretekoch, koho zavrú. Ja odmietam akýkoľvek revanš," zdôraznil premiér.



Opozícia podľa neho tému zrušenia špeciálnej prokuratúry postavila do roviny "prežitia" politických oponentov koalície. Mieni tiež, že mimo Bratislavy sa ľudia primárne zaoberajú úplne inými problémami. "Mal som množstvo stretnutí s primátormi a starostami, aj teraz na výjazdovom rokovaní vlády, potvrdili mi, že toto nie je ani témou krčmových diskusií," uviedol.



Za aktivitami opozície vidí Fico najmä jej neschopnosť vyrovnať sa s odbornosťou a tempom, ktoré do riadenia štátu priniesla jeho vláda. "Vidia, že nie sú schopní konkurovať tejto oblasti, nevedia, s čím majú prísť, no tak sa rozhodli, že sa budú zviditeľňovať obštrukciami a klasickými politickými mítingami, lebo to, čo sa deje na uliciach, nie je nič iné ako opozičné mítingy," vyhlásil.



Zopakoval argument, že vládne návrhy reagujú na dianie v trestnoprávnej oblasti v predchádzajúcom období. "Jedinou odpoveďou na 3,5 roka rôznych zneužívaní trestného práva, doslova represálií, ktoré sa tu diali, je práve zmena Trestného zákona a zrušenie ÚŠP," skonštatoval.



Očakáva, že tému budú ešte sprevádzať búrlivé reakcie, z nastúpenej cesty, v zhode s koaličnými partnermi, však zísť nechce. "Vnímame opozičné mítingy, vyrušuje nás to, že na nich volajú po tom, aby nás pozatvárali, lebo je to pre nich jediná cesta, ako sa nás zbaviť. Ale úprimne povedané, nás to nezastaví v našom pláne, pokiaľ ide o zmenu trestnej legislatívy," dodal.