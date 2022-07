Fico odmieta správu EK o právnom štáte, napísal von der Leyenovej

Bratislava 20. júla (TASR) - Správa Európskej komisie (EK) o stave právneho štátu na Slovensku je fraška. Vyhlásil to expremiér a líder opozičného Smeru-SD Robert Fico. Podotkol, že komisia by sa mala zaoberať situáciou na Slovensku, pretože tu dochádza k porušovaniu princípov právneho štátu. Uviedol to v otvorenom liste, ktorý adresoval šéfke EK Ursule von der Leyenovej.



"Po prečítaní Správy EK o právnom štáte na Slovensku musí mať každý pocit, že na Slovensku je všetko v súlade s medzinárodnými štandardmi. Musím však správu odmietnuť ako nekvalifikovanú a nepravdivú. Stačí sa pozrieť na zdroje, z ktorých EK čerpala," skonštatoval Fico.



Síce chápe, že EK má širokú agendu a že Slovensko je malá krajina, no ak si Komisia chce zachovať akú-takú mieru dôveryhodnosti, musí sa podľa neho zaoberať "kritickou situáciou na Slovensku".



Správa EK podľa Ficových slov pôsobí smiešne, ak sa porovná s medializovanými informáciami o zaobchádzaní vo väzbe s niektorými osobami. Pripomenul aj konštatovania Ústavného súdu (ÚS) SR o porušení ľudských práv osôb vo výkone väzby v niektorých prípadoch.



Naďalej hovorí o systéme zneužívania trestného práva proti opozícii. Ten podľa jeho slov kryje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Poukázal na politickú minulosť šéfa úradu Daniela Lipšica. Fico kritizuje aj Špecializovaný trestný súd (ŠTS) a Národnú kriminálnu agentúru (NAKA), a to aj v súvislosti s ich vedením. Pripomenul obvinenia voči niektorým policajným vyšetrovateľom.



"NAKA a špeciálna prokuratúra pracujú so zločincami – univerzálnymi svedkami a udavačmi, ktorí vystupujú vo všetkých citlivých prípadoch, hoci sú sami obvinení z najzávažnejšej trestnej činnosti," tvrdí. Za spomenutými vidí snahu vlády zlikvidovať politickú opozíciu.



EK minulý týždeň vydala správu o právnom štáte v členských krajinách Európskej únie. Pre Slovensko z nej plynie šesť odporúčaní. Týkajú sa napríklad predloženia návrhov na reguláciu lobingu a na posilnenie legislatívy o konflikte záujmov a majetkových priznaniach. EK tiež žiada zlepšenie koordinácie medzi subjektmi činnými v trestnom konaní a zabezpečiť objektivitu rozhodnutí prokuratúry. Odporúča pokračovať v presadzovaní legislatívnych zmien s cieľom obmedziť právomoc generálneho prokurátora rušiť rozhodnutia prokuratúry. Rovnako hovorí o potrebe lepšej ochrany novinárov či posilnenia nezávislého riadenia a redakčnej nezávislosti verejnoprávnych médií.