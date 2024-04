R.Fico: Pellegrini bude stáť za Slovenskom, Korčok je politický amatér

Bratislava 2. apríla (TASR) - Peter Pellegrini (Hlas-SD) nie je dokonalý prezidentský kandidát, no v zásadných otázkach bude stáť za Slovenskom a nie proti nemu. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Jeho protikandidáta Ivana Korčoka označil za politického amatéra, ktorý by Slovensko "predal za deravý groš".



Korčok je podľa Fica človek bez názoru a vždy sa riadil názorom nadriadených. Taktiež tvrdí, že Korčok sa riadi pokynmi mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia a liberálnymi médiami. "Preto je jeho možné zvolenie za prezidenta pre Slovensko mimoriadne nebezpečné, lebo vieme, čo jeho chlebodarcovia zamýšľajú so Slovenskom a ako nenávidia koncept suverénnej slovenskej zahraničnej politiky," skonštatoval predseda vlády.