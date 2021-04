R.Fico: Smer-SD nedá jediný hlas súčasnej vládnej zostave

Bratislava 28. apríla (TASR) - Opozičný Smer-SD nedá jediný hlas súčasnej vládnej zostave. Vyhlásil to predseda strany Robert Fico na stredajšej tlačovej konferencii. Na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR k programovému vyhláseniu vlády (PVV) plánuje Smer-SD predložiť vlastné uznesenie. Chce, aby parlament nevyslovil dôveru vláde a požaduje tri ďalšie veci ako zrušenie plošného testovania, okamžité hlasovanie o predlžovaní núdzového stavu a zriadenie akejsi parlamentnej komisie na preskúmanie zodpovednosti za negatívne javy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



"Budeme na tejto schôdzi aktívni a predložíme v súvislosti s PVV vlastný návrh uznesenia," informoval Fico. Uznesenie má konštatovať nevyslovenie dôvery vláde Eduarda Hegera (OĽANO). V súvislosti s požiadavkou zrušiť plošné testovanie tvrdí, že len na nákup testov sa minulo 500 miliónov eur. Takéto pravidelné testovanie označil za "šikanujúce občanov" a za nezmyselné. "Robia to len preto, lebo sa pri tom nakradli," tvrdí.



Na čele parlamentnej komisie, ktorej vytvorenie Smer-SD navrhuje, má podľa Fica stáť opozícia. Vytvoriť sa má na základe pomerného rozdelenia mandátov v zmysle výsledkov volieb. "Táto komisia by mala prešetriť všetky súvislosti a zodpovednosť vládnych činiteľov v roku 2020 a 2021 za negatívne javy, ktoré sa na Slovensku vyskytli v súvislosti s pandémiou," povedal a ako príklad uviedol zbytočné úmrtia či mrhanie financiami.



Treťou požiadavkou Smeru-SD je, aby sa počas rokovania NR SR o vládnom programe hlasovalo aj o odsúhlasení predĺženia núdzového stavu. Fico nevidí dôvod, aby sa s tým čakalo 20 dní.



Schôdza NR SR k vládnemu programu by mala byť v piatok 30. apríla. Premiér má na nej predstúpiť pred parlament, predložiť program rekonštruovaného kabinetu a požiadať snemovňu o dôveru. Svoj program schválila vláda v stredu. Materiál má 131 strán a 18 kapitol, v ich radení oproti pôvodnému dokumentu z apríla 2020 nenastali výrazné zmeny. Úvodná kapitola je aj tentoraz venovaná boju proti korupcii, posledná kapitola kultúre. PVV je zároveň doplnené v úvode o aktualizáciu predchádzajúceho roka a činnosť exekutívy počas pandémie ochorenia COVID-19.