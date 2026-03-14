R.Fico: Spoločná právomoc v otázkach verejného zdravia patrí štátom EÚ
Autor TASR
Bratislava 14. marca (TASR) - Európska únia (EÚ) nemá ani výlučnú, ani spoločnú právomoc v otázkach verejného zdravia. Táto právomoc patrí jednotlivým štátom. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti s tým, že vláda odmietla prijať revíziu predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
„Predpisy regulujú postupy pri cezhraničných pandémiách. Vytvárajú právne podmienky napríklad pre možnosť povinného očkovania, obmedzenie pohybu osôb, nútený odber zdravotníckych produktov určených WHO a ďalšie obdobné zásahy do suverenity individuálneho štátu,“ uviedol Fico.
Za zvláštne považuje, že EÚ žiadala členské štáty, aby tieto revidované predpisy WHO akceptovali bez výhrad. K 1. marcu podľa premiéra odmietlo tieto predpisy ďalších 11 krajín. Zároveň pripomenul, že na ich riziká upozorňoval aj splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár.
Fico vo videu taktiež poukázal na to, že opozícia sa odmietla pridať k listu, ktorý mienil v mene všetkých parlamentných strán poslať ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému v súvislosti s ropovodom Družba. „Vychádzal som z toho, že energetická bezpečnosť Slovenska je nad všetky stranícke záujmy a že spoločne budeme naliehať na Zelenského, aby prestal škodiť Slovensku, aby umožnil návštevu vraj poškodeného ropovodu na Ukrajine, aby sme ho spoločne a za peniaze EÚ opravili, ak je naozaj poškodený, a aby čo najrýchlejšie došlo k obnove dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska,“ povedal predseda vlády.
Tvrdí, že v tomto spore formálne stojí Európska komisia (EK) na slovenskej strane. Fico však necíti dostatočný tlak na ukrajinského prezidenta. „Prezident Zelenskyj prekročil všetky červené čiary a musí prísť legitímna otázka, koho záujmy sú pre EK, Európsky parlament a Európsku radu dôležitejšie. Tie ukrajinské alebo tie, ktoré otvárajú členské krajiny EÚ,“ dodal premiér.
Zároveň reagoval na kritiku opozície, že Slovensko má vysoké ceny pohonných hmôt. „Máme stále jedny z najlacnejších palív a vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft urobí všetko preto, aby sme držali krok s našimi susedmi vo V4 a určite boli lacnejší ako v Rakúsku,“ podotkol Fico.
Deklaroval tiež, že ak by si EÚ ako inštitúcia pýtala mandát na mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, hlasoval by za to „obidvoma rukami“. Akákoľvek mierová dohoda však podľa premiéra musí byť tvorená a uzatváraná len za účasti Ukrajiny a s jej súhlasom.
