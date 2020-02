Riadenie a plánovanie obrany štátu má byť efektívnejšie

Bratislava 1. februára (TASR) - Riadenie obrany štátu vrátane procesu jej plánovania sa má zefektívniť. Vo februári vstúpila do účinnosti novela zákona o obrane Slovenskej republiky.



Novela podľa Ministerstva obrany (MO) SR spresňuje viaceré pojmy ako "obrana štátu", "systém obrany štátu" a "riadenie obrany štátu". Cieľom novely zákona má byť tiež skvalitnenie riadenie obrany štátu vrátane procesu jej plánovania so zameraním sa na jeho komplexné vymedzenie, zahŕňajúce okrem už ustanoveného obranného plánovania a plánovania použitia Ozbrojených síl (OS) SR na účely obrany štátu aj plánovanie ich mobilizácie.



Novela reflektuje na poznatky z aplikačnej praxe, výsledky analýz systému obrany štátu, ako aj na vývoj bezpečnostného prostredia, nové hrozby a ich riziká. Jej cieľom je podľa rezortu tiež zefektívniť prípravu a použitie obranných kapacít a podpory obrany, precizovať terminológiu a niektoré ďalšie ustanovenia zákona o obrane.



Rezort priblížil, že novela zároveň precizuje systém vyhodnocovania politicko-vojenskej situácie a dopĺňa proces identifikovania hrozieb a ich rizík. Tým vytvára predpoklad na spracovanie a aktualizáciu plánov použitia OS v čase vojny či vojnového stavu a na následnú prípravu armády.



Novela tiež ustanovuje vedenie osobných údajov dotknutých osôb v jednotlivých registroch v súvislosti s prevádzkou informačného mobilizačného systému. Ako rezort ozrejmil, systém je určený na zabezpečenie mobilizácie ozbrojených síl.



Podľa rezortu má právna úprava definovať aj jednotlivé registre a informačný mobilizačný systém, ale aj taxatívne vymedziť údaje, ktoré sa v registroch vedú, ako aj dobu, do ktorej sú tieto údaje spracovávané. Ministerstvo vysvetlilo, že tento systém prevádzkuje spoločne s okresnými úradmi v sídle kraja na zabezpečenie mobilizácie OS SR. Aj preto novela upravuje pôsobnosť nielen vlády a samotného ministerstva, ale aj ďalších orgánov štátnej správy.