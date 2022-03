Riaditeľ krízového riadenia rezortu vnútra avizuje odchod z funkcie

Bratislava 29. marca (TASR) - Riaditeľ sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR Marián Dritomský predloží v krátkom čase svoju rezignáciu. Cíti sa zodpovedný sa to, že sa mu nepodarilo vybudovať odolný systém krízového riadenia. Z ministerstva vnútra chce odísť úplne. Informoval o tom na utorkovej tlačovej konferencii.



V súvislosti s pochybnosťami, ktoré vznikli po medializovaní zmluvy medzi ministerstvom a súkromnou firmou o čiastočnom zabezpečení pomoci utečencom z Ukrajiny, skonštatoval, že externé firmy sa zapájajú do riešenia mnohých mimoriadnych situácií. "Zďaleka nie všetky typy udalostí vieme zvládnuť bez pomoci externých firiem," povedal.



Krízové riadenie má podľa Dritomského tabuľkovo 197 ľudí, no na riadenie krízy možno reálne vyčleniť 30. Zvyšok pôsobí v rámci celého územia SR, ide napríklad o inšpektorov bezpečnosti práce, bezpečnostných a požiarnych technikov a ďalších pracovníkov, ktorých nemožno nasadiť na riešenie krízy.