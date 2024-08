Riaditeľ múzea: Pre výstavbu Pamätníka SNP zbúrali dve ulice

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Múzeum SNP v Banskej Bystrici pôvodne sídlilo v areáli Barbakanu v centre mesta, až po 15 rokoch existencie sa presťahovalo do novovybudovaného Pamätníka SNP. Pri jeho výstavbe zbúrali i viacero domov, prvý slávnostný výkop urobil Alexander Dubček. Múzeum počas svojej existencie čelilo aj normalizácii, jednou z najväčších výziev súčasnosti je vyriešiť umiestnenie ťažkej vojenskej techniky, ktorá sa nachádza v areáli pamätníka. Pre TASR to uviedol riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.



O vzniku múzea, ktoré by skúmalo a prezentovalo udalosti SNP, sa začalo hovoriť už bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny. Múzeum SNP v Banskej Bystrici, ktorá bola centrom protifašistického odboja, nakoniec oficiálne vzniklo 8. mája 1955. "Múzeum vtedy sídlilo nad námestím v priestoroch známych ako Barbakan. Okolo bola od roku 1959 umiestnená aj ťažká technika, tak ako ju poznáme v podstate aj dnes u nás v múzeu," priblížil Uhrin.



Po vzniku Múzea SNP sa začalo diskutovať aj o vybudovaní rozsiahleho pamätníka venovaného SNP. Návrh objektu vypracoval v prvej polovici 60. rokov minulého storočia architekt Dušan Kuzma, výstavba sa začala realizovať v roku 1966. "Slávnostný výkop urobil Alexander Dubček. Rýľ, s ktorým urobil výkop, je stále u nás v múzeu ako zbierkový predmet. V roku 1969 bol pamätník dokončený a otvorený pre verejnosť, bola tam veľmi zaujímavá a na tú dobu veľmi moderná expozícia," skonštatoval Uhrin s tým, že pri výstavbe pamätníka zbúrali v centre mesta aj dve menšie ulice.



Krátko po presťahovaní do nových priestorov muselo Múzeum SNP pre proces normalizácie upraviť svoju expozíciu. "Až po roku 1989 bola expozícia zmenená, aktualizovaná o nové poznatky, respektíve už so slobodným výkladom. Súčasná expozícia je z roku 2004, radi by sme do budúcna urobili novú expozíciu, ktorá by bola doplnená o nové poznatky a zároveň by už bola na úrovni dnešnej doby. Vývoj v múzejníctve a v technológiách išiel neskutočne dopredu a radi by sme to využili," priblížil Uhrin.



Cieľom Múzea SNP je zhromažďovať, uchovávať, ochraňovať a tiež verejnosti sprístupňovať zbierkové predmety a príbehy viažuce sa k dejinám slovenskej spoločnosti v období druhej svetovej vojny. Inštitúcia sa okrem toho snaží aj revitalizovať a modernizovať areál samotného Pamätníka SNP. Medzi najväčšie výzvy múzea v súčasnosti patrí príprava na vybudovanie novej expozície, ale tiež vyriešenie problému s ťažkou technikou, ktorá je umiestnená v exteriéri. "Radi by sme ju nejakým spôsobom zachovali pre budúce generácie tým, že ju umiestnime takým spôsobom, aby ďalej netrpela," dodal riaditeľ múzea.