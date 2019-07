Riaditeľ NÚDCH: Prerástli sme hranice Slovenska

V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) plánujú dotváranie centier.

Bratislava 21. júla (TASR) – Generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Ladislav Kužela je na špecializované pracovisko pre detských pacientov hrdý. "Prerástli sme hranice Slovenska. Pevne verím, že zdravý duch ostane u všetkých a bude podporovať takúto ustanovizeň. Máme byť na čo hrdí. Treba len pokračovať vo vytváraní podmienok pre našich kolegov, ktorí sú špičkoví. Potrebujú však k tomu adekvátne priestorové a prístrojové vybavenie, aby špičkou ostali," uviedol pre TASR.



Kužela priblížil, že v NÚDCH plánujú dotváranie centier. "Ak sa to podarí, tak tento rok ako jedni z prvých vrátime naspäť dialýzu z privátnych rúk do nášho ústavu. Budeme poskytovať dialýzu tak pre akútnych, ako aj chronických pacientov. Počas budúceho roka máme v pláne vytvoriť centrum jednodňovej chirurgickej zdravotnej starostlivosti pre pacientov zo Slovenska," priblížil.



Podľa generálneho riaditeľa by mala pribudnúť aj ubytovňa. Tá by mala ústavu pomôcť uložiť pacienta v blízkosti nemocnice. Mala by fungovať nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov. Ústav tak chce podľa slov jeho šéfa otvoriť brány pre všetkých pacientov z celého Slovenska.



Okrem centra dialýzy by mali pribudnúť aj dve nové operačné sály určené na chirurgické zákroky. "Ich potrebu priniesla doba. Tlak na chirurgické výkony je taký veľký, že v súčasných kapacitách to už v našich priestoroch veľmi nestíhame. Zároveň nám tieto novovytvorené sály umožnia rekonštrukciu už existujúcich," vysvetlil Kužela.



Celý proces má viesť k vytvoreniu pavilónu intenzívnej chirurgie. V sálach by sa mali vykonávať tie najťažšie a najzložitejšie výkony. Zároveň by tu malo fungovať jedno poschodie pre deti, ktoré potrebujú intenzívnu zdravotnú starostlivosť. Pacienti by tu mali byť manažovaní systémom tzv. plávajúcich lôžok. Každá klinika by tak po novom mala mať toľko lôžok, koľko bude potrebovať.



V rámci už existujúceho traumacentra by sa mala logisticky napojiť vyšetrovacia časť, čo by malo podľa Kuželu napomôcť k väčšej plynulosti v ústave.



Generálny riaditeľ verí, že financie na plánované zmeny chýbať nebudú. "Pevne verím, že toto nebude podliehať politickým tlakom," dodal. "Ohlasom, ktorý máme vo svete, a výkonom, ktoré robíme, sme sa stali lídrom. Kolegovia na onkológii zaviedli liečbu, podľa ktorej momentálne celý svet robí štúdiu. Na oftalmológii máme kolegov, ktorí dosiahli najlepšie výsledky na svete v liečbe ochorenia sietnice u nedonosených detí," konštatoval.



Podľa Kuželu ústav v súčasnosti nemá problém s nedostatkom lekárov. Predpokladá však, že NÚDCH bude mať v budúcnosti problém so stredným personálom. "Robíme všetko pre to, aby sme vedeli túto situáciu už preventívne riešiť. Obraciame sa aj na zahraničie, intenzívne komunikujeme aj so zdravotnými školami. Dievčatám, ktoré sú v procese výučby, ukazujeme, aké výnimočné možnosti tu máme. Kolegyne chodia a hovoria o nás. Takto sa snažíme získať mladých, aby sme vedeli do budúcna problému predísť," uzavrel.