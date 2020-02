Odbor cudzineckej polície: Slovensko má hlavne pracovných migrantov

Bratislava 23. februára (TASR) - Slovensko sa stalo pre cudzincov atraktívnou krajinou po vstupe do Európskej únie. V súčasnosti tvoria najväčšiu skupinu pracovní migranti. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru Branislav Červenka.



"V súčasnosti znamená pobyt na Slovensku voľný lístok do Európy," skonštatoval Červenka. Cudzinci sem podľa neho prichádzajú predovšetkým s cieľom zarobiť si. Najpočetnejšie skupiny pracovných migrantov tvoria Ukrajinci, Srbi, menej sú zastúpené ázijské krajiny či Rusko.



V súvislosti s pracovnými migrantmi, napríklad pracovníkmi veľkých závodov, rieši polícia často narušovanie verejného poriadku. "Problém je s ich voľným časom. Oni makajú na dve, na tri smeny vo fabrike a po robote sú na ubytovniach, ktoré sú častokrát vo veľmi zlom stave a potom vymýšľajú," načrtol Červenka. Výraznými problémami sú tiež nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca.



Ako priblížil Červenka, tzv. bezvízoví cudzinci môžu na Slovensko pricestovať kedykoľvek v rámci 90-dňového krátkodobého pobytu, ak splnia podmienky podľa kódexu schengenských hraníc. Na oddelení cudzineckej polície potom môžu požiadať o udelenie príslušného pobytu podľa toho, čo chcú na Slovensku robiť. "Ak sa cudzinec stihne rozhodnúť v lehote jeho krátkodobého pobytu, tak vôbec nemusí vycestovať. Ak by to podal neskoro, čo sa bežne stáva, že prídu 85. deň požiadať o pobyt, tak, bohužiaľ, musí vycestovať," upozornil Červenka.



Cudzinci, ktorí potrebujú víza, môžu podať žiadosť o pobyt na ambasáde v zahraničí alebo priamo na Slovensku. V druhom prípade však najprv potrebujú tzv. národné víza.