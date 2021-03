Riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský bude väzobne stíhaný

Bratislava 14. marca (TASR) - Z korupcie obvinený riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský bude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné. Médiá o tom informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



"Sudca pre prípravné konanie ŠTS rozhodol o vzatí do väzby V. P. Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov a pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba. Súd zamietol žiadosť obvineného nahradenia väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rozhodnutie nie je právoplatné, nakoľko obvinený podal voči nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR," povedala Kudjáková.







Obhajkyňa Pčolinského Eva Mišíková uviedla, že akceptujú rozhodnutie ŠTS. Voči rozhodnutiu sa odvolali. Písomné zdôvodnenie odvolania vyhotoví až po doručení písomného zdôvodnenia rozhodnutia ŠTS. Jej klienta eskortovali do ústavu v Leopoldove. Advokátka zdôraznila, že mimo výpovedí dvoch svedkov - bývalého námestníka SIS Borisa B. a Ľudovíta M. nepredložil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) žiadne ďalšie dôkazy. Svojho klienta pripravovala aj na možnosť, že bude väzobne stíhaný. Mišíková v nedeľu tiež oznámila, že obvinený riaditeľ SIS Pčolinský sa vzdáva svojej funkcie.



Sudca pre prípravné konanie rozhodoval približne deväť hodín, keď neverejný výsluch sa začal o 10.00 h. Pčolinského zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok (11. 3.) v skorých ranných hodinách. Obvinili ho, že on a bývalý námestník SIS Boris B. mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava K. vo výške 40.000 eur. Úplatok mal byť za to, aby SIS nesledovala Zoroslava K. Skutok sa mal stať v auguste minulého roka.



P. Kysel: V. Pčolinského nebolo treba zbavovať mlčanlivosti

Obvineného riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského nebolo treba zbavovať mlčanlivosti, pretože zákon nepovažuje za utajovanú skutočnosť spáchanie trestnej činnosti verejným činiteľom. Po rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) to povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel. Doplnil, že účelom výsluchu nebolo zisťovanie metód utajenia, ktorými SIS disponuje. ŠTS rozhodol o väzobnom stíhaní Pčolinského, rozhodnutie ešte nie je právoplatné.



Pčolinského podľa Kysela opätovne poučili o rozsahu poskytovania informácií. "Bolo mu vysvetlené, že ako obvinený má právo poskytovať na svoju obranu všetky skutočnosti, aby sa mohol kvalifikovane brániť. Bolo mu takisto vysvetlené, že účelom výsluchu nie je zisťovanie žiadnych postupov, metód a spôsobov utajenia, ktorými disponuje SIS zo zákona," povedal prokurátor.



Všetky otázky podľa prokurátora smerovali k tomu, aby sa vyjadril k skutku a trestnej činnosti. "Po poučení a porade s obhajkyňou to akceptoval a vysvetlil svoj postoj k danej veci," uviedol s tým, že ho nebolo treba zbavovať mlčanlivosti.



Kysel povedal, že nemôže komentovať rozsah dokazovania ani sa vyjadrovať k výpovediam. "Dôkazný stav je dostatočný na to, že bolo vznesené obvinenie," vysvetlil s tým, že súd akceptoval návrh na vzatie do väzby z oboch navrhovaných dôvodov väzby - kolúznej i preventívnej.



Prokurátor nevedel posúdiť, či trestné oznámenie, ktoré mal Pčolinský podávať vo februári, súvisí s týmto prípadom. "Ja ho momentálne nemám ako súčasť vyšetrovacieho spisu. Bolo predkladané až pri výsluchu obvineného," ozrejmil s tým, že sa to bude musieť preskúmať.



Nechcel sa vyjadrovať ani k sobotným (13. 3.) výrokom predstaviteľov Sme rodina. Podľa svojich slov cíti tlak a vyšší záujem médií len v tom rozsahu, že ide o exponovanú osobu, ktorá je vo vysokej štátnej funkcii. "Nepociťujem žiadny tlak, čo sa týka vyšetrovania a čo sa týka úkonov trestného konania," doplnil Kysel.



E.Mišíková: Prekvapili ma dôvody väzby, rozhodnutie súdu akceptujeme

Advokátka Eva Mišíková akceptuje rozhodnutie sudcu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, ktorý zobral obvineného riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského do väzby. Na druhej strane ju prekvapili dôvody väzby. Obhajkyňa to uviedla pre médiá po vyhlásení rozhodnutia.



"Samozrejme, že rozhodnutie súdu musím rešpektovať. Sudca uznal obidva dôvody väzby. Pokiaľ ide o dokazovanie, v tomto štádiu to považuje za dôvodné podozrenie. Odôvodnil to tým, že bude potom povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní, aby všetky tie skutočnosti preverili. Konštatoval, že sú tu dve skupiny dôkazov. Ťažisko bolo vo výpovedi Ľudovíta Makóa a Borisa Beňa, čo bolo rozhodujúce," objasnila Mišíková.



Skutočnosti, ktoré aj obhajoba uviedla, budú musieť byť preverené. "Budeme čakať na písomné odôvodnenie. Podali sme sťažnosť voči tomuto uzneseniu o vzatí do väzby," poznamenala. "Môj klient rozhodnutie nijakým spôsobom nekomentoval, zostal v tej istej polohe. Ja som ho upozornila na to, že nedá sa nijakým spôsobom predpokladať, ako súd rozhodne. Je to úvaha sudcu a my sa budeme koncentrovať na odôvodnenie sťažnosti," dodala.



Advokátku prekvapili dôvody väzby, pretože podľa nej pokiaľ by bol na slobode, určite by nemal koho ovplyvňovať. "Pretože je prezidentkou SR postavený mimo výkon služby. Je to osoba bezúhonná, netrestaná," uviedla. Ako dodala, predpokladala dôvod kolúznej väzby, ale dôvod pokračovania v trestnej činnosti nie a to aj vzhľadom na prehlásenie jej klienta vzdať sa funkcie.