Riaditeľ SND V. Antala sa koncom novembra stretne s Ľ. Laššákovou

Bratislava 15. novembra (TASR) – Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Vladimír Antala sa koncom novembra stretne s ministerkou kultúry Ľubicou Laššákovou (Smer-SD) a všetkými subjektmi divadla na pôde SND. TASR o tom informovali Pavol Čorba z kancelárie ministerky a tlačová tajomníčka SND Izabela Pažítková.



Cieľom stretnutia bude podľa SND zhodnotenie aktuálnej jubilejnej 100. sezóny SND, príprava dramaturgických plánov, ako aj diskusia so zástupcami činohry. V tejto súvislosti zdôrazňuje Antala, že si SND plní svoje úlohy vyplývajúce zo zákona o SND a z uzatvorenej zmluvy na rok 2019. SND podľa svojho stanoviska zároveň riadne realizuje umeleckú činnosť a plní si všetky finančné záväzky voči svojim zamestnancom aj obchodným partnerom.



O stretnutie žiadali ešte v stredu (13. 11.) členovia Činohry Slovenského národného divadla. S ministerkou sa chcú rozprávať o spôsobe voľby generálneho riaditeľa SND. Ministerstvo kultúry im vtedy odkázalo, že ide o internú záležitosť divadla, do ktorej nebude zasahovať.



Na stretnutí s ministerkou chcú herci opätovne otvoriť otázku spôsobu voľby generálneho riaditeľa. Tá musí podľa nich zahŕňať verejnú prezentáciu jeho koncepcie. Stanovisko adresované ministerke podpísalo vyše 30 hercov, členov Činohry SND. Dodávajú, že o pomoc a súčinnosť budú žiadať aj Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá. K pozvánke pre ministerku sa pripojili aj zástupcovia iniciatívy Stojíme pri kultúre.



Antala odvolal 3. septembra dovtedajšieho šéfa činohry Michala Vajdičku. Zdôvodnil to nezvládnutím manažérskych povinností, ktoré bolo riešené opakovanými upozorneniami na závažné porušenie pracovnej disciplíny. Vajdička sa vyjadril, že predpokladal svoje odvolanie.



Za nového riaditeľa menoval Antala dramaturga činohry Petra Kováča. Ministerka kultúry vtedy zdôraznila, že rozhodnutie Antalu je jeho právomocou, do ktorej ministerstvo kultúry nemá právo vstupovať. Laššáková je však presvedčená, že na odvolanie Vajdičku mal šéf SND pádne argumenty. Ministerka nespochybnila Vajdičkov umelecký kredit, aj ona však mieni, že ako manažér zlyhal.