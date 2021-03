Riaditeľ SSPI: Naď rezortu rozumie, kľúčové je, že prilákal odborníkov

Nepriaznivá epidemiologická situácia na Orave si od pondelka 12. októbra 2020 vyžiadala nasadenie vojakov. Vyše 50 príslušníkov ozbrojených síl pomáha na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Dolnom Kubíne. Na snímke vojaci, ktorí prichádzajú na RÚVZ v Dolnom Kubíne, 12. októbra 2020, archívne foto. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

Bratislava 21. marca (TASR) - Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) rezortu obrany veľmi dobre rozumie a má jasnú víziu. V hodnotení prvého roka ministra pre TASR to skonštatoval riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Peter Köles.Za kľúčové označil, že sa Naďovi podarilo do rezortu prilákať kvalitných odborníkov. Víta tiež realizáciu nákupu 3D rádiolokátorov, prijatie strategických dokumentov či zvýšenie investícií do infraštruktúry. Zároveň však upozornil na dosiaľ nepredstavený Akčný plán boja proti hybridným hrozbám.zhodnotil Köles.Ako poznamenal, pandémia ochorenia COVID-19 sa prejavila aj na úlohách pre ministerstvo obrany a Ozbrojené sily (OS) SR. Pripomenul, že OS SR plnia pri zvládaní pandémie dôležité úlohy, od rozvozu materiálu, trasovania kontaktov pozitívne testovaných až po asistenciu zdravotníkom či policajtom. Ocenil aj zabezpečenie bezproblémového priebehu celoplošného testovania.Za pozitívne kroky ministra Naďa označil realizáciu tendra na 3D rádiolokátory za nových a transparentnejších podmienok.uviedol. Vyzdvihol tiež aktualizáciu bezpečnostnej a obrannej stratégie.skonštatoval. Víta aj zvýšenie investícií do infraštruktúry, čo znamená napríklad opravu kasární, ktoré sú v dezolátnom stave.Riaditeľ SSPI však upozornil, že ministerstvo dosiaľ nepredstavilo ohlásený Akčný plán boja proti hybridným hrozbám.podotkol.V ďalšom období by sa mal podľa Kölesa minister zamerať na dosiahnutie dohody politických strán na smerovaní obrany štátu a jej financovaní.dodal.