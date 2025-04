Riaditeľ UNB odmieta kritiku LOZ pre jeho postup pri testovaní lekárov

Bratislava 14. apríla (TASR) - Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Alexander Mayer odmieta kritiku Lekárskeho odborového združenia (LOZ), ktoré žiada jeho odvolanie v súvislosti s postupom vedenia Nemocnice Ružinov pri toxikologických vyšetreniach lekárov. Tvrdí, že v oboch prípadoch pozitívne testovaných lekárov konalo vedenie nemocnice okamžite a bezodkladne. Obe testovania personálu, ktoré za posledné dva mesiace prebehli na klinike, mali podľa neho rovnaký postup. Vyjadrenia LOZ o možnej manipulácii vzoriek pri druhom testovaní označil za lži. Mayer o tom informoval na pondelkovej tlačovej konferencii.



Riaditeľ UNB nesúhlasí, že by nemocnica v prvom prípade pozitívne testovaného lekára nekonala. Ako uviedol, hneď po zistení podozrení nariadil vedeniu kliniky, aby lekára v nemocnici zadržali alebo zavolali políciu, čo podľa neho neurobili a nechali ho odísť. Mayer deklaroval, že následne kontaktoval políciu, aby lekára priviedli na odbery, čo ale nebolo zákonne možné. Neskôr mu podľa jeho vyjadrení volal a požiadal ho, aby sa na testy dostavil. Mayer zároveň zdôraznil, že celý čas komunikoval s právnym tímom nemocnice, celým oddelením vnútornej kontroly, aby mohol podať trestné oznámenie založené na dôkazoch, nie hypotézach či výpovediach. Dodal, že sa o postupe radil aj s riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomírom Okruhlicom.



Mayer uviedol, že ho šokovali výsledky zápisníc kontroly BOZP, ktorá prebehla v súvislosti s daným lekárom. „Vlastní zamestnanci kliniky plastickej chirurgie vypovedajú do zápisníc BOZP o tom, čo sa dialo v minulosti na pracovisku plastickej chirurgie, že tam sa požívali drogy, že niekto nechodil do roboty, že zlyhávala dochádzka,“ priblížil s tým, že o ničom z toho nemal vedomosť.



O týchto zisteniach podľa neho muselo vedenie kliniky na čele s predsedom LOZ za Nemocnicu Ružinov Miroslavom Mendelom vedieť. "Nie som to ja osobne ako riaditeľ, štatutár najväčšej nemocnice, aby som bol schopný sedieť na 72 ranných sedeniach a pozeral sa na kolegov, v akom stave sú. A v prípade akéhokoľvek podozrenia by som konal. Kroky, ktoré mali konať oni dávno," skonštatoval.



Zároveň pripomenul, že po potvrdení pozitívneho testu u prvého lekára s ním okamžite rozviazal pracovný pomer, apelovať mal aj na vedenie kliniky, aby došlo k náprave jej chodu. Odmietol tvrdenia, že by bol nejaký lekár jeho chránencom.



Rovnako odmieta, že by boli v druhom prípade toxikologického vyšetrenia vzorky manipulované. Pripustil však, že členka odberovej komisie mohla reagovať emotívne a prehnane, ako tvrdí LOZ. V prípade testov však podľa neho išlo o štandardný postup.



Okruhlica priblížil, že zlatým štandardom testovania v takýchto prípadoch je odber moču. Ako uviedol, prakticky sa nestretáva s tým, že by pri takýchto odberoch vznikali pochybnosti o sfalšovaní či znehodnotení. V odbere vzoriek nevidí problém.



Mayer dodal, že jeho cieľom je v čo najkratšej dobe ukončiť pracovný pomer aj s druhým lekárom. „Ja robím všetko podľa najlepšieho svedomia a vedomia tak, aby som ochránil našich pacientov, ktorým sa touto cestou ospravedlňujem,“ povedal.



S dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Jurajom Payerom zároveň uviedli, že k odvolaniu prednostu kliniky pristúpili po vzájomnej dohode. Argumentovali, že po mesiaci od výzvy na nápravu na klinike potvrdili ďalší prípad pozitívne testovaného lekára, čo nemožno nechať bez vyvodenia personálnej zodpovednosti.



LOZ vyzvalo ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) na prešetrenie situácie s testovaniami na drogy v Nemocnici Ružinov a zverejnenie záverov. Za posledné dva mesiace testy potvrdili pozitívny výsledok u dvoch lekárov. LOZ žiada tiež vytvorenie metodiky a postupu pre nemocnice pri testovaní zamestnancov na drogy či alkohol. Naďalej trvá na odvolaní riaditeľa UNB, ktorý podľa odborárov riešenie kauzy nezvládol.