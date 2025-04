Riaditeľa FPU zaviažu predložiť projekty k dotáciám na folklór

Bratislava 23. apríla (TASR) - Rada Fondu na podporu umenia (FPU) na stredajšom zasadnutí opätovne uznesením vyzve riaditeľa fondu Róberta Špotáka, aby sprístupnil žiadosti o dotácie v podprograme zameranom na podporu folklórnych podujatí. TASR to oznámil predseda rady FPU Matúš Oľha.



Pripomenul, že rada na predchádzajúcom rokovaní 16. apríla prijala uznesenie, aby riaditeľ predložil projekty spolu s hodnotením príslušnej odbornej komisie, prípadne i bez neho, ak nie je k dispozícii. „Do dnešného dňa toto uznesenie nesplnil,“ uviedol Oľha, podľa ktorého Špoták tým už týždeň bezdôvodne a úmyselne sabotuje rozhodnutie zákonného orgánu. „Podľa našich informácií neboli podklady k výzve sprístupnené ani členom príslušnej odbornej komisie,“ dodal Oľha. Avizoval, že rada na stredajšom rokovaní zaviaže riaditeľa fondu na okamžité splnenie uvedeného uznesenia. „Aby sa financie mohli okamžite rozdeliť pre folklórne hnutie na Slovensku,“ zdôraznil.



Oľha žiadal o predloženie projektov už v prvej polovici apríla, riaditeľ FPU to vtedy odmietol. „Požiadavka smeruje k tomu, že by rada rozhodovala bez predchádzajúceho posudzovania žiadostí odbornou komisiou. To je v priamom rozpore so zákonom o fonde i s rokovacím poriadkom rady fondu a so štatútom fondu - s vnútornými predpismi, ktoré schválila rada po zmene zákona,“ argumentoval Špoták.



Nedoriešené schválenie dotácií, a tým aj podpora v rámci dotačného podprogramu Tradičná kultúra a folklorizmus, je bodom sporu medzi vedením Ministerstva kultúry SR a Radou FPU na jednej strane a manažmentom FPU na strane druhej. Navzájom sa obviňujú zo zavinenia problémov a prieťahov.