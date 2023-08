Riaditeľa SIS Michala A. prepustili zo zadržania

Bratislava 20. augusta (TASR) - Riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala A. prepustili zo zadržania. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie policajného prezídia. Šéf tajnej služby obvinenie na nedeľnom brífingu opätovne odmietol. Tvrdí, že všetky skutočnosti bude vedieť vysvetliť po zbavení mlčanlivosti.



Po vykonaní úkonov dospel vyšetrovateľ k názoru, že dôvody väzby pominuli, stotožnil sa s tým aj službukonajúci prokurátor špeciálnej prokuratúry. "V zákonnej lehote zadržania boli zo strany orgánov činných v trestnom konaní vykonávané také úkony, ktorých cieľom bolo v súlade so zásadou kontradiktórnosti vykonať preverenie všetkých skutočností vzťahujúcim sa k dôvodom väzby, vrátane skutočností uvádzaných samotným obvineným," priblížila polícia.



Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) informoval o tom, že službukonajúci prokurátor sa stotožnil s dôvodnosťou vedeného trestného stíhania. "V trestnej veci obvineného Michala A. a spol. bolo vydané uznesenie o vznesení obvinenia so súhlasom dozorového prokurátora ÚŠP. Podľa dozorového prokurátora tak doposiaľ získané dôkazy plne odôvodňujú vznesenie obvinenia šiestim obvineným osobám," doplnila hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová.



NAKA v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok (17. 8.) obvinila viacero osôb, medzi nimi šéfov SIS a Národného bezpečnostného úradu. Obvinenie šéfa SIS a ďalších štyroch osôb sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty.