Riaditelia škôl v otvorenom liste vyzývajú poslancov na sebareflexiu
Riaditelia v liste pripomínajú, že parlament má byť miestom, kde sa konflikty riešia argumentmi, dialógom a vzájomným rešpektom, nie silou, krikom či ponižovaním.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Riaditelia a zástupcovia škôl vyzývajú poslancov na sebareflexiu a na návrat k základným princípom slušnosti, sebaovládania a rešpektu. Adresovali im otvorený list, ktorý má v súčasnosti vyše 215 podpisov. Poukazujú v ňom aj na to, že žiaci reagujú na nedávne dianie v pléne Národnej rady SR, počas ktorého došlo k fyzickým potýčkam a vulgárnym urážkam a správaniu.
„Naši žiaci sa nás pýtajú, prečo sa dospelí v parlamente môžu biť a urážať, keď im v škole vysvetľujeme, že násilie a vulgarizmy sú neprípustné. Pýtajú sa, prečo majú rešpektovať autority a pravidlá, keď vidia, že tí, ktorí majú ísť príkladom, ich nedodržiavajú,“ priblížili v liste. Odpovede sú podľa riaditeľov čoraz ťažšie a zároveň bolestné, pretože podkopávajú dôveru detí v spravodlivosť, pravidlá a v samotnú demokraciu.
Riaditelia v liste pripomínajú, že parlament má byť miestom, kde sa konflikty riešia argumentmi, dialógom a vzájomným rešpektom, nie silou, krikom či ponižovaním. „Uvedomujeme si, že politika je priestorom ostrých názorových stretov. Napriek tomu veríme, že existujú hranice, ktoré by nemali byť prekračované. Správanie, ktorého sme boli svedkami, nepoškodzuje len dôstojnosť parlamentu, ale má aj vážne dôsledky mimo jeho múrov. Tieto dôsledky dnes veľmi konkrétne pociťujeme v školách,“ uviedli.
Ako ubezpečili, list nepísali z politických dôvodov ani v prospech ktorejkoľvek strany, ale z pocitu zodpovednosti voči deťom a mladým ľuďom, ktorých vychovávajú. Veria, že si poslanci uvedomia, že ich konanie má dosah ďaleko za hranice parlamentnej sály. „Vyzývame vás preto na sebareflexiu a na návrat k základným princípom slušnosti, sebaovládania a rešpektu. Vyzývame vás, aby ste chránili dôstojnosť parlamentu a ukázali, že aj v názorovom konflikte je možné zachovať ľudskosť a úctu. Nie kvôli médiám a nie kvôli politickým bodom, ale kvôli budúcnosti detí, ktorým sa snažíme vysvetliť, že pravidlá a hodnoty majú zmysel,“ zdôraznili riaditelia v liste.
