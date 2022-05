Prezidentka pozvala šéfku CERN-u na Slovensko

Na snímke slovenskí vedci pracujúci v CERN-e počas návštevy prezidentky SR Zuzany Čaputovej v sídle Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN) 21. mája 2022 v Ženeve. Foto: TASR - Lenka Farkašová

Ženeva 21. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová pozvala generálnu riaditeľku Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN), taliansku fyzičku Fabiolu Gianottiovú na návštevu Slovenska. Šéfka CERN-u podľa nej ocenila slovenských vedcov, ktorí v organizácii pracujú, študentov i spoluprácu so SR.Slovenská hlava štátu si v sobotu v podzemí CERN-u prezrela najväčší urýchľovač častíc na svete. "," poznamenala Čaputová. CERN je podľa nej unikátne pracovisko, kde spolupracujú mnohé krajiny sveta. Výskumy vedcov sú využívané v medicíne, IT sektore a rôznych iných oblastiach.Vedu a výskum je potrebné na Slovensku viac financovať, povedala Čaputová. Rozprávala sa s vedcami a mnohí majú kontakt so Slovenskom. Vyučujú napríklad na vysokých školách, kde inšpirujú študentov, aby prišli do CERN-u buď na doktorandské štúdium, alebo nabrať skúsenosti. "" podotkla Čaputová.CERN je medzinárodná organizácia, ktorej hlavnou misiou je výskum v oblasti jadrovej a časticovej fyziky. Nachádza sa v blízkosti Ženevy, priamo na hraniciach medzi Švajčiarskom a Francúzskom. Inštitúcia je domovom najväčšieho urýchľovača častíc na svete LHC.