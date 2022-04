Riaditeľka Europolu sa stretla s Mikulcom a Hamranom

Bratislava 22. apríla (TASR) - Riaditeľka Europolu Catherine De Bolle sa v piatok stretla s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO) a policajným prezidentom Štefanom Hamranom. Zhodli sa na potrebe spolupráce v oblasti hrozieb súvisiacich s inváziou Ruska na Ukrajinu. TASR o tom informoval Michal Slivka z oddelenia komunikácie rezortu vnútra.



"Catherine De Bolle poďakovala Slovensku za podporu pri rokovaniach o novom nariadení o Europole. Slová vďaky vyjadrila aj za podporu pri rozhodnutiach v rámci riadiaceho výboru Europolu, ale aj za podporu pred Európskym súdnym dvorom v kauze Kočner vs. Europol," uviedol Slivka.



Podľa jeho slov sa zamerali aj na otázky implementácie nového mandátu Europolu, priority SR pre budúci rozvoj Europolu, výzvy organizovaného zločinu na Slovensku a možnosti podpory zo strany Europolu.



Minister vnútra zároveň vyjadril podporu SR pri implementácii posilneného mandátu Europolu, uvítal aj zvýšenie jeho rozpočtu. Policajný prezident ocenil dosiahnutie predbežnej dohody o novom nariadení o Europole.



Rezort by do budúcnosti uvítal podporu Europolu okrem iného aj v oblasti finančného vyšetrovania, kyberkriminality a v ďalších oblastiach.