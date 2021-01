Šéf Inšpekcie životného prostredia podľa Theinerovej zavádzal

Bratislava 28. januára (TASR) – Riaditeľka Inšpektorátu životného prostredia Košice Angelika Theinerová tvrdí, že generálny riaditeľ Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) Ján Jenčo zavádzal, keď v utorok na tlačovej konferencii k prípadu odkaliska Poša informoval verejnosť o jej odvolaní z funkcie.



Theinerová vo svojom stanovisku píše, že Jenčo účelovo spojil riešenie mimoriadneho zhoršenia vôd na Kyjovskom potoku v blízkosti odkaliska Poša s jej osobou a s jej odvolaním z funkcie riaditeľky inšpektorátu k 31. januáru.



„Jeho tvrdenia sa nezakladajú na pravde," uviedla. Ako tvrdí, z funkcie riaditeľky ju Jenčo odvolal listom z 5. januára, a to v súvislosti podľa nej s účelovou novelou zákona o štátnej službe. „Z funkcie riaditeľky som teda nebola odvolaná v súvislosti s mimoriadnym zhoršením vôd na odkalisku Poša počas víkendu 23. – 24. januára, ako to tvrdí pán Jenčo," skonštatovala Theinerová.



Riaditeľ SIŽP podľa nej v liste neuviedol žiadne výhrady a ani dôvody, pre ktoré ju z postu odvolal. Jenčo podľa jej slov vie, že za odbornú a kontrolnú činnosť inšpektorov nezodpovedá riaditeľ inšpektorátu, ale hlavný inšpektor SIŽP – ústredie.



„Platná legislatíva neumožňuje riaditeľovi inšpektorátu zasahovať do výkonu kontroly a ani ho nijako ovplyvňovať. Takúto právomoc nemá ani generálny riaditeľ SIŽP," deklaruje Theinerová.



Myslí si, že šéf SIŽP dobre vie, že sú iba dve možnosti, ako vyriešiť problematiku odkaliska Poša. Prvou a rozumnejšou je podľa nej sadnúť si so všetkými zainteresovanými stranami za jeden stôl a spoločne hľadať riešenie.



„Tomu sa pán Jenčo pre mňa z neznámeho dôvodu vyhýba," podotkla. Ako druhú možnosť označila zmenu príslušnej legislatívy. Theinerová tvrdí, že funkciu riaditeľky inšpektorátu vykonáva zodpovedne osem rokov, preto odsudzuje akékoľvek neoprávnené a účelové zasahovanie do činnosti inšpektorov.



Jenčo v utorok informoval o tom, že SIŽP vydala príkaz na zastavenie vypúšťania odpadových vôd do odkaliska Poša s okamžitou platnosťou. Urobila tak po tom, ako bolo v sobotu nahlásené mimoriadne zhoršenie vôd v potoku Kyjov na východe Slovenska, ktorý je napájaný vodami z odkaliska. Do neho sa odvádzajú priemyselné vody z bývalého Chemka Strážske. Zároveň informoval, že odvolal riaditeľku Inšpektorátu životného prostredia v Košiciach Angeliku Theinerovú. Na inšpektoráte boli podľa Jenča preukázané viaceré pochybenia a niektorí inšpektori si neuplatňovali pri priestupkoch svoje zákonné povinnosti, ktoré mali viesť k ochrane životného prostredia.