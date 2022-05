Riaditeľka školy: Deti dobre prijali ukrajinských rovesníkov

Bratislava 31. mája (TASR) - Slovenské deti prijali svojich ukrajinských rovesníkov utekajúcich pred vojnou pozitívne. V relácii TASR TV to uviedla riaditeľka základnej školy J. A. Komenského v Seredi Paulína Krivosudská v rámci diskusie o európskom rozmere budúcnosti školstva v kontexte Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Priblížila tak osobné skúsenosti s integráciou ukrajinských detí na Slovensku.



"Deti boli ochotné a pomáhali (ukrajinským rovesníkom) na začiatku a pomáhajú im aj teraz. Urobili sme v škole zbierku, pretože niektoré deti prišli naozaj len s malým ruksakom," priblížila Krivosudská prvé dni po nástupe ukrajinských detí do školy v Seredi. Osobne vraj nepredpokladala, že po vypuknutí konfliktu na Ukrajine budú ukrajinské deti prichádzať aj do jej školy.



"Keď som sa dozvedela o príchode ukrajinských žiakov do slovenských škôl, myslela som si, že to je niečo, čo sa nás nebude týkať, pretože Sereď je dosť ďaleko od (ukrajinských) hraníc. Ale nebola to pravda. Už počas jarných prázdnin (začiatkom marca) som dostala prvý telefonát o zaradení (ukrajinského) dieťaťa do našej školy a to znamenalo potrebu prispôsobiť sa vzniknutej situácii," uviedla Krivosudská. Podľa nej bolo zo strany vedenia školy v prvom rade potrebné naštudovať si legislatívu a pripraviť podmienky pre príchod detí z Ukrajiny.



"Museli sme si naštudovať, ako tieto deti zaradiť do školy, čo všetko bude potrebné a čo od nich budeme vyžadovať, pretože prichádzali s malým batôžkom bez dokladov," povedala Krivosudská a zdôraznila, že na príchod ukrajinských detí bolo potrebné pripraviť nielen pedagogický zbor, ale aj slovenských žiakov. Ocenila prácu Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), ktorý začal robiť rôzne webináre a zverejnil rôzne dokumenty, ktoré školám pomohli. Jej pedagogický zbor absolvoval webináre o tom, ako sa rozprávať so slovenskými deťmi o vojne a pripraviť ich tak na vzniknutú situáciu.



"Na našej škole pôsobí veľký špeciálny podporný tím zložený zo špeciálnych pedagogičiek a psychologičky, ktorý urobil aktivity vo všetkých triedach ešte pred príchodom (ukrajinských) detí. Rozprávali sme sa s nimi o vojnovom konflikte," vysvetlila riaditeľka. V otázke pomoci ukrajinským deťom Krivosudská vyzdvihla aj podporu od slovenských rodičov, ktorých deti navštevujú školu.



"Rodičia, ešte skôr, ako ministerstvo školstva poslalo dotácie na učebné pomôcky, priniesli zošity a všetko, o čo sme požiadali. Priniesli školské tašky či tepláky a ukrajinské deti si mohli zobrať, čo potrebovali. Následne prišla pomoc z ministerstva," uviedla Krivosudská.



Na diskusii v TASR TV sa zúčastnila aj štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová, ktorá v otázke integrácie detí utečencov do slovenských škôl ocenila finančnú pomoc zo strany Európskej únie. V súvislosti s ukrajinskou krízou Brusel členským štátom vyplatil zálohové platby vo výške 3,5 miliardy eur na pomoc pri zvládaní príchodu ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Slovensko na tento účel dostalo vyše 200 miliónov eur.