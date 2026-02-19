Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Riaditeľkou Slovenského inštitútu v Prahe je J. Vaľová

Na snímke Jana Vaľová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Slovenský inštitút v Prahe je súčasťou diplomatického zastúpenia SR v Česku.

Autor TASR
Praha/Bratislava 19. februára (TASR) - Do funkcie riaditeľky Slovenského inštitútu v Prahe nastúpila Jana Vaľová. Novú členku tímu slovenskej ambasády v úvode týždňa privítal slovenský veľvyslanec v ČR Martin Muránsky. Vaľová na sociálnej sieti Facebook uviedla, že okrem riaditeľky zmieneného inštitútu je aj prvou tajomníčkou Veľvyslanectva SR v ČR, informuje TASR.

„Bývalá dlhoročná poslankyňa Národnej rady SR a niekdajšia primátorka mesta Humenné sa chce v novej funkcii zamerať na posilnenie spolupráce SR a ČR prostredníctvom kultúry,“ uviedlo slovenské veľvyslanectvo.

Muránsky zaželal Vaľovej všetko najlepšie v novej funkcii a vyjadril podporu pri ďalšom prehlbovaní slovensko-českých vzťahov v oblasti kultúry a umenia.

Slovenský inštitút v Prahe je súčasťou diplomatického zastúpenia SR v Česku a zároveň patrí do siete deviatich inštitútov po celom svete, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Tento inštitút sa dlhodobo venuje prezentácii slovenskej literatúry, výtvarného umenia, hudby, divadla aj filmu. V rámci svojho programu pravidelne pripravuje rôzne kultúrne podujatia, ktoré oslovujú nielen komunitu Slovákov žijúcich v Česku, ale aj širokú verejnosť.
