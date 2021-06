Riaditeľom sekcie dohľadu nad zdravotným poistením ÚDZS je P. Pavlovič

Bratislava 3. júna (TASR) - Novým riaditeľom sekcie dohľadu nad zdravotným poistením Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) sa od začiatku júna stal Peter Pavlovič. Informovala o tom Erika Kováčiková z ÚDZS.



Do funkcie ho vymenovala predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová. "Jeho hlavnou úlohou bude vniesť do dohľadu nad zdravotnými poisťovňami viac transparentnosti i rovnováhy a venovať sa práci audítorov zdravotných poisťovní, ktorá ostala dlhé roky bez povšimnutia," spresnila Kováčiková.



Pavlovič by sa mal podieľať aj na inovácii prístupu k analytickej činnosti úradu. "Nový riaditeľ má bohaté skúsenosti ako audítor zdravotných poisťovní a následne aj s riadením financií, účtovníctva a súvisiacich procesov nadnárodných spoločností," dodala Kováčiková.