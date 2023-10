Riaditeľom Vojenského ústavu Záhorie sa stal K. Morávek

Bratislava 15. októbra (TASR) - Riaditeľom Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie (VTSÚ) sa stal Karol Morávek. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva obrany (MO) SR.



"Do výberového konania sa prihlásili celkovo dvaja uchádzači," priblížil rezort pre TASR. Pracovný pomer riaditeľa je na dobu neurčitú. Predchádzajúci šéf František Petráš odišiel na vlastnú žiadosť do dôchodku.



VTSÚ Záhorie je vývojovým a skúšobným zariadením ministerstva obrany. Zameriava sa na aplikovaný výskum, vývoj, skúšobnú činnosť a poskytovanie vedecko-technických a priemyselných služieb súvisiacich najmä s vojenským materiálom a materiálom dvojakého použitia.