Riadna schôdza bude pokračovať aj popoludní, mimoriadna sa presúva

Bratislava 17. februára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú pokračovať v rokovaní na riadnej 55. schôdzi aj vo štvrtok poobede, hoci bola naplánovaná mimoriadna schôdza. O 14.00 h má byť napokon hodina otázok, následne by mali zákonodarcovia dokončiť diskusiu k návrhom na zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach. O zmenách v priebehu rokovania informoval predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po zasadnutí poslaneckého grémia.



Ak sa diskusia k bodom ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej skončí do 17.00 h, hlasovať sa o nich bude vtedy, ak nie, diskusia bude pokračovať a hneď po nej bude hlasovanie o doteraz prerokovaných bodoch. Tým by malo plénum ukončiť rokovací deň i aktuálnu 55. schôdzu.



Plánovaná mimoriadna schôdza na odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) sa pre zmeny priebehu rokovania presunie na piatok (18. 2.) ráno. Kollár ozrejmil, že sa má začať od 9.00 h. Piatkové rokovanie má podľa jeho slov trvať do 14.00 h, ako býva zvykom. Ak sa návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi dovtedy prerokuje, malo by sa o ňom aj hlasovať. Ak nie, schôdza bude pokračovať až v utorok 22. februára.