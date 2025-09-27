< sekcia Slovensko
Richard Müller oživil Banket a vydal album Slovenská strela
Všetky texty na album napísal Müller počas cesty z Las Vegas do Viedne.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Richard Müller oživil skupinu Banket a vydal nový album s názvom Slovenská strela. K Banketu sa vrátil skoro po štyridsiatich rokoch, keď v roku 1986 vydali dnes už kultový album Bioelektrovízia. Slovenskú strelu vypravili do života v piatok 26. septembra Peter Bič a Viktória Vargová, protagonisti skupiny Peter Bič Project výpravcovskou píšťalkou a precviknutím obalu sprievodcovskými kliešťami.
Novinka ponúka tucet piesní, sú nimi Svet sa zbláznil, Bermudský trojuholník, Bla Bla Bla, 24/7, Psycho, Slovenská strela, Cha Cha Cha Chameleón, Chcem, Medzi nebom a ženou, Optický klaun, Zub času a Daniel Mikletič. Všetky texty na album napísal Müller počas cesty z Las Vegas do Viedne.
„Ak máte pocit, že to evokuje ten dávny Banket, možno je to tak. Ak to tak je, tak som len rád a som šťastný. Jedna vec, dá sa povedať, je tam podobná. Predtým, ako sme začali robiť album Bioelektrovízia, odišiel Martin Karvaš do Elánu a ja som oslovil človeka menom Svaťo Juřík, s ktorým som dovtedy nemal žiadnu spoluprácu. On predtým ako nastúpil do Bioelektrovízie, urobil jednu jedinú singlovú nahrávku Espresso tón, kde bol navyše klavír a čelo, to bolo celé. A ja som ho oslovil, aby išiel so mnou do toho, tú Bioelektrovíziu urobil fantasticky. Veľmi podobne som sa cítil, keď som oslovil Rema, lebo som nevedel, čoho všetkého je schopný. To znamená, že tak isto to bolo určité riziko, ale báječne to dopadlo,“ hovorí Müller.
„Je pre nás veľkou cťou, že sme mohli spolupracovať s legendou, akou je Richard Müller, spolupráca s ním bola skutočným zážitkom, na ktorý nikdy nezabudneme. Album má byť oslavou hudby a Richard na ňom spieva v polohách a skladbách, ktoré sú výnimočné a úplne nové, no zároveň bol inšpiráciou aj starý Banket,” doplnili producenti Remo Klačanský a Dominik Kopcsay.
Na margo spolupráce Müller dodáva: „Ja som im veľmi vďačný za to, čo urobili, lebo predpokladám, že každý tam bude cítiť to kvantum práce, talentu a všetkého možného. Mám obrovskú radosť z toho, že som vlastne od nich o jednu, možno až dve generácie starší a nezaregistroval som som tam nejaký negatívny posun. Mám veľkú radosť, že môžem s Remom dokončiť tento rok, ak to Pán Boh a zdravie dovolí, lebo hráme spolu ešte asi 50 koncertov a budem rád, keď v budúcnosti zase budeme môcť na niečom podobnom pracovať.“
Spevák a skladateľ Richard Müller aktuálne koncertuje po celom Slovensku aj Česku. Pre fanúšikov si na tento rok pripravil špeciálnu sériu Komorných koncertov a prekrásne Vianoce Tour 2025.
Novinka ponúka tucet piesní, sú nimi Svet sa zbláznil, Bermudský trojuholník, Bla Bla Bla, 24/7, Psycho, Slovenská strela, Cha Cha Cha Chameleón, Chcem, Medzi nebom a ženou, Optický klaun, Zub času a Daniel Mikletič. Všetky texty na album napísal Müller počas cesty z Las Vegas do Viedne.
„Ak máte pocit, že to evokuje ten dávny Banket, možno je to tak. Ak to tak je, tak som len rád a som šťastný. Jedna vec, dá sa povedať, je tam podobná. Predtým, ako sme začali robiť album Bioelektrovízia, odišiel Martin Karvaš do Elánu a ja som oslovil človeka menom Svaťo Juřík, s ktorým som dovtedy nemal žiadnu spoluprácu. On predtým ako nastúpil do Bioelektrovízie, urobil jednu jedinú singlovú nahrávku Espresso tón, kde bol navyše klavír a čelo, to bolo celé. A ja som ho oslovil, aby išiel so mnou do toho, tú Bioelektrovíziu urobil fantasticky. Veľmi podobne som sa cítil, keď som oslovil Rema, lebo som nevedel, čoho všetkého je schopný. To znamená, že tak isto to bolo určité riziko, ale báječne to dopadlo,“ hovorí Müller.
„Je pre nás veľkou cťou, že sme mohli spolupracovať s legendou, akou je Richard Müller, spolupráca s ním bola skutočným zážitkom, na ktorý nikdy nezabudneme. Album má byť oslavou hudby a Richard na ňom spieva v polohách a skladbách, ktoré sú výnimočné a úplne nové, no zároveň bol inšpiráciou aj starý Banket,” doplnili producenti Remo Klačanský a Dominik Kopcsay.
Na margo spolupráce Müller dodáva: „Ja som im veľmi vďačný za to, čo urobili, lebo predpokladám, že každý tam bude cítiť to kvantum práce, talentu a všetkého možného. Mám obrovskú radosť z toho, že som vlastne od nich o jednu, možno až dve generácie starší a nezaregistroval som som tam nejaký negatívny posun. Mám veľkú radosť, že môžem s Remom dokončiť tento rok, ak to Pán Boh a zdravie dovolí, lebo hráme spolu ešte asi 50 koncertov a budem rád, keď v budúcnosti zase budeme môcť na niečom podobnom pracovať.“
Spevák a skladateľ Richard Müller aktuálne koncertuje po celom Slovensku aj Česku. Pre fanúšikov si na tento rok pripravil špeciálnu sériu Komorných koncertov a prekrásne Vianoce Tour 2025.