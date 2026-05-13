Richard Raši sa v Azerbajdžane stretol s prezidentom Alijevom
Témou rokovaní bol aj projekt smart village v regióne Náhorný Karabach, na ktorom sa podieľajú aj experti zo Slovenska.
Autor TASR,aktualizované
Baku 13. mája (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši sa v stredu v Baku stretol s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom. Rokovali spolu o ďalšom rozvoji strategického partnerstva medzi krajinami. Raši o tom informoval na sociálnej sieti Facebook, píše TASR.
„Hovorili sme o energetickej bezpečnosti, podpore slovenských investícií aj o nových možnostiach pre slovenské firmy v Azerbajdžane,“ napísal predseda NR SR, podľa ktorého strategické partnerstvo medzi SR a Azerbajdžanom prináša konkrétne výsledky.
Raši zdôraznil, že súčasné rokovanie a dynamicky sa rozvíjajúca bilaterálna spolupráca nie sú náhodné, ale priamo nadväzujú na Spoločnú deklaráciu o budovaní strategického partnerstva podpísanú v máji 2024.
„Naše dnešné stretnutie v Baku je logickým vyústením cesty, na ktorú sme spoločne nastúpili podpisom Strategického partnerstva v roku 2024. Práve tento dokument nám otvoril dvere k projektom, ktoré dnes SR v Azerbajdžane realizuje,“ citoval Rašiho odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
Témou rokovaní bol aj projekt „smart village“ v regióne Náhorný Karabach, na ktorom sa podieľajú aj experti zo Slovenska. „Som rád, že slovenské spoločnosti dokážu realizovať moderné projekty aj ďaleko za hranicami našej krajiny,“ uviedol Raši.
Predseda NR SR do v minulosti arménskymi separatistami ovládaného regiónu vycestuje v piatok. Navštívi obec Baš Garvand v agdamskom okrese. SR sa totiž stala historicky prvou krajinou, ktorá získala štátnu zákazku na realizáciu projektu inteligentnej obce (smart village) na území Karabachu.
„Skutočnosť, že slovenská spoločnosť je historicky úplne prvou zahraničnou firmou, ktorá sa podieľa na rekonštrukcii oslobodených území Karabachu, vnímam ako najvyšší dôkaz našich nadštandardných vzťahov. Projekt inteligentnej obce v Baš Garvand je jasným symbolom toho, že naše strategické partnerstvo prináša konkrétne a hmatateľné výsledky pre ľudí v oboch krajinách,“ uviedol šéf slovenského parlamentu.
Dôležitou témou rozhovorov bola aj energetická bezpečnosť. Raši informoval o intenzívnom dialógu medzi plynárenskými spoločnosťami oboch krajín, ktoré v súčasnosti hľadajú cesty k prehĺbeniu spolupráce pri dodávkach strategických surovín. Zdôraznil, že diverzifikácia zdrojov je pre Slovensko absolútnou prioritou.
„S pánom prezidentom sme detailne hovorili o energetike ako o jednom z najdôležitejších pilierov našej spolupráce. Azerbajdžan je pre nás kľúčovým partnerom, ktorý nám môže pomôcť zaistiť stabilné dodávky plynu,“ uviedol predseda NR SR, podľa ktorého už slovenskí plynári vedú konkrétne diskusie o tom, ako túto spoluprácu technicky aj zmluvne ukotviť.
V podobnom duchu sa vyjadril aj podpredseda NR SR Peter Žiga, podľa ktorého je užšia kooperácia s Baku nevyhnutnosťou v záujme diverzifikácie našich zdrojov a zaistenia energetickej stability Slovenska.
Raši tiež v stredu podpíše memorandum o porozumení s predsedníčkou Národného zhromaždenia Azerbajdžanskej republiky Sahibou Gafarovou. Vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami by sa tak mali ukotviť inštitucionálne a spolupráci sa má dať podľa šéfa parlamentu jasný a trvalý základ pre nadchádzajúce roky.
