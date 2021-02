Richard Sulík by bol ochotný stať sa ministrom zdravotníctva

Bratislava 24. februára (TASR) – Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) by bol ochotný stať sa ministrom zdravotníctva. Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) navrhol odvolanie súčasného ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), ten však jeho návrh zamietol. Povedal to v stredu počas rokovania vládneho kabinetu.



Na miesto Sulíka by podľa jeho slov nastúpil štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec. Krajčí podľa neho spravil množstvo manažérskych chýb. Šéf rezortu hospodárstva hovorí, že by bol "ochotný sa obetovať".



Minister hospodárstva tiež povedal, že nemieni odteraz preberať spoluzodpovednosť za vývoj pandémie nového koronavírusu.