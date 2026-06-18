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Richter predpokladá, že parlament vláde vysloví dôveru

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Na snímke poslanec parlamentu SR Ján Richter (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Richter zároveň zdôvodnil aj skrátenie rozpravy na 12,5 hodiny, ktoré parlament schválil na jeho návrh.

Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Národná rada (NR) SR by mala vláde vysloviť dôveru. Predpokladá to šéf poslaneckého klubu koaličného Smeru-SD Ján Richter. Myslí si, že za návrh zahlasujú všetci poslanci podporujúci koalíciu.

„Vládu už pri samotnom schvaľovaní návrhu na mimoriadnu schôdzu podporilo 78 poslancov, to znamená všetci, ktorí podporujú vládu. Preto reálne predpokladáme, že záver tejto mimoriadnej schôdze bude o tom, že vláda bude mať vyslovenú podporu a bude môcť dokončiť mandát, ktorý má,“ vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Richter zároveň zdôvodnil aj skrátenie rozpravy na 12,5 hodiny, ktoré parlament schválil na jeho návrh. Pripomenul, že v NR SR vo februári prebiehala diskusia o odvolávaní vlády a poslanci vláde hlasovaním vyjadrili dôveru. „Sme toho názoru, že od februára sa nič rapídne nezmenilo na tom, aby bolo potrebné niekoľko dní hovoriť o všetkom možnom, len možno nie o merite veci, ktorým je vyslovenie dôvery vláde ako takej,“ argumentoval.

Parlament začal vo štvrtok dopoludnia rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Kabinet o ňu požiadal vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Táto povinnosť vláde vznikla minulý rok v novembri, keď sa jej skončila dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy.

Kabinet odvtedy žiadosť o dôveru do parlamentu nepodal. Skupina opozičných poslancov sa preto obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Ten v stredu (17. 6.) rozhodol, že vláda musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu vo chvíli, keď zistí, že výška dlhu dosahuje alebo presahuje zákonom stanovenú výšku. Kabinet v reakcii na to schválil návrh žiadosti o vyslovenie dôvery mimoriadne hneď v stredu večer.
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