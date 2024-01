Richter: Prezidentka vystúpila v pléne NR SR ako opozičný politik

Bratislava 18. januára (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila vo štvrtok v pléne Národnej rady (NR) SR k novele Trestného zákona ako opozičný politik. Nemá pritom mandát hovoriť o tom, čo je ústavné a zákonné, a čo nie. Vyhlásil to predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter v reakcii na tlačovej konferencii. Ľuboš Blaha (Smer-SD) zároveň avizoval uznesenie na odsúdenie rezolúcie Európskeho parlamentu kritickej k slovenskej vláde v súvislosti so zásahmi do trestného práva. Mieni ju označiť za zásah do suverenity SR a vyzvať slovenskú opozíciu, aby nešírila lži o SR.



"Prezidentka vystúpila ako štandardný opozičný politik aj z hľadiska obsahu, aj z hľadiska prístupu," poznamenal Richter. Predpokladá, že po skončení mandátu chce Čaputová ostať v politike. Poznamenal tiež, že prezidentka si osvojila právo hovoriť o tom, čo je ústavné. "Nemá na to právo, je to právomoc súdu, hlavne Ústavného súdu (ÚS) SR," zdôraznil. Poznamenal pritom, že hlava štátu spochybnila ÚS pritom, ako odmietla argumenty vlády na skrátené konanie opierajúce sa o rozhodnutia ÚS.



Predseda klubu Smer-SD tiež pripomenul, že predošlá vláda prijímala viacero zmien v skrátenom legislatívnom konaní a vtedy prezidentka v pléne nevystúpila. Aktuálne podľa neho hlava štátu zopakovala len to, čo už dva týždne hovorí opozícia. Tvrdí, že prezidentka neprijala výsledky septembrových volieb, preto stále dáva najavo, že je súčasťou opozície.



Prezidentka v pléne parlamentu upozornila na riziká pri rýchlom prijímaní takých zásadných zmien, aké prináša novela Trestného zákona. Nesprávne alebo dôkladne nepripravené nastavenie novely môže podľa nej spôsobiť nepredvídateľné celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv poškodených osôb. Čo sa týka rozhodnutí ÚS, o ktoré sa koalícia opiera pri rušení Úradu špeciálnej prokuratúry, prezidentka podotkla, že väčšina rozhodnutí sa týka iných orgánov vymožiteľnosti práva. Hlava štátu tiež uviedla, že novela môže byť v kolízii s Ústavou SR.