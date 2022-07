Ricziová sa stala dodatočnou sudkyňou Všeobecného súdu Európskej únie

Brusel/Luxemburg 6. júla (TAST) - Z dôvodu nástupu dvoch nových členov Všeobecného súdu Európskej únie do funkcie sa vo štvrtok v Luxemburgu uskutočnilo slávnostné zasadnutie Súdneho dvora EÚ. Jednou z nových dodatočných sudkýň je aj Beatrix Ricziová zo Slovenska, informuje spravodajca TASR.



Súdna inštitúcia EÚ vo svojej tlačovej správe uviedla, že rozhodnutím z 29. júna 2022 zástupcovia vlád dvoch členských štátov vymenovali za sudcov Všeobecného súdu EÚ na prechodné obdobie od 30. júna 2022 do 31. augusta 2022 Tihaméra Tótha, ktorý nahradí Barnu Berkeho z Maďarska, a Beatrix Ricziovú za Slovensko, ktoré nemalo obsadenú túto pozíciu od septembra 2016.



Podľa zdrojov z prostredia Súdneho dvora EÚ by Ricziová mala augusta získať plnohodnotný šesťročný mandát na výkon dodatočnej sudkyne Všeobecného súdu EÚ.



Poradný výbor Rady EÚ v minulých rokoch neodporučil obsadenie pozície dodatočného sudcu pre Slovensko viacerými navrhnutými kandidátmi: Martinou Jánošíkovou, Michalom Kučerom, Máriou Patakyovou, Radoslavom Procházkom a Ivanom Rumanom.



Ricziovú, ktorá zastupovala Slovensko pred súdmi Európskej únie od roku 2009 až doteraz, navrhla na tento post ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková. V minulosti okrem iného pôsobila aj na Úrade vlády SR a na ministerstve spravodlivosti. Od roku 2007 až do roku 2010 bola členkou Stálej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre občianske a obchodné právo a od roku 2012 do roku 2015 členkou slovenskej Komisie pre rekodifikáciu občianskeho práva procesného. Venuje sa i publikačnej činnosti. Ovláda angličtinu, francúzštinu a nemčinu.



Koncom augusta uplynie súčasný mandát 26 národným sudcom Všeobecného súdu EÚ. Týka sa to aj Slovenska, ktoré už po druhé funkčné obdobie zastupuje Juraj Schwarcz a jeho mandát tiež končí. Ak sa Slovenskej republike nepodarí nájsť zaňho vhodnú náhradu, ktorá by prešla schvaľovacím procesom v Rade EÚ, hrozí, že táto významná funkcia ostane neobsadená.