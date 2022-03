Riešenie envirozáťaží od roku 2016 do 2021 stálo vyše 130 miliónov eur

Bratislava 10. marca (TASR) - Riešenie envirozáťaží v období od roku 2016 do 2021 stálo viac ako 130,4 milióna eur. Úlohy stanovené na tieto roky boli čiastočne splnené. Vyplýva to zo Správy o plnení Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží (2016 - 2021), ktorú ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



Na realizáciu podrobného geologického prieskumu životného prostredia sa odporúčalo podľa materiálu 93 oblastí. Prieskum sa zrealizoval v 47 lokalitách, žiadne geologické práce sa nevykonali v 38 oblastiach. V ďalších dvoch lokalitách bol geologický prieskum plánovaný, ale z rôznych dôvodov nebola možná jeho realizácia, ide o lokality Strážske-Chemko – časť výrobného areálu, a Žarnovica – areál Závodu Slovenského národného povstania.



V 45 lokalitách sú alebo budú realizované geologické práce. Materiál uvádza aj oblasti odporúčané na monitorovanie či geologický prieskum, tých je 229. Envirorezort na sanáciu odporučil 26 envirozáťaží.