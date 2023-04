Riešenie pre jednoduché a cenovo dostupné posielanie balíkov

Foto: DPD

Bratislava 18.apríla (OTS) - Jednotlivci, firmy alebo internetové obchody s menším počtom zásielok môžu vďaka webovej aplikácií DPD Môj Kuriér využívať profesionálne kuriérske služby bez toho, aby mali uzatvorenú zmluvu s kuriérskou firmou.Aplikácia Môj Kuriér je navrhnutá tak, aby umožnila jednoducho a intuitívne odoslať balík každému, kto to potrebuje. Stačí vyplniť krátky formulár a počkať na kuriéra, ktorý zásielku vyzdvihne alebo balík odniesť na najbližšie odberné miesto. Využiť ju tak môžu nielen jednotlivci, ktorí potrebujú poslať balík svojim známym či rodine, ale aj firmy a internetové obchody, ktoré posielajú menší počet zásielok a hľadajú cenovo dostupné riešenie. Získajú tak prístup k profesionálnym kuriérskym službám bez toho, aby museli mať dopredu uzavretú zmluvu. A to za veľmi priaznivú cenu, ktorá začína už na 3,40 € bez DPH.„Pri vytváraní webovej aplikácie Môj Kuriér sme kládli veľký dôraz na jednoduchosť. Služba je navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám jednotlivcov, malých firiem a e-shopov s menším objemom prepravy. Sprístupnili sme tak profesionálne kuriérske služby skutočne pre každého, kto potrebuje aspoň občas posielať balíky, a to za veľmi dostupné ceny,” vysvetľuje generálny riaditeľ DPD na Slovensku Peter Pavuk.Prostredie aplikácie je prispôsobené pre počítače, ale aj mobilné zariadenia, telefón, či tablet. Najmä firmy a internetové obchody ocenia pohodlné a jednoduché spracovanie zásielok. Systém umožňuje importovať viacero zásielok naraz a automaticky ukladá adresy príjemcov pre opätovné použitie. Zákazník tak získa prehľad všetkých odoslaných balíkov na jednom mieste, možnosť znovu sa vrátiť ku konkrétnemu štítku alebo faktúre a znovu ich vytlačiť. Dostupná je aj prehľadná interaktívna mapa odberných miest Pickup a validácia PSČ. Systém automaticky vypočíta cenu za prepravu. Úhrada prepravných služieb prebieha cez platobnú bránu a faktúra za poskytnuté služby je generovaná a odoslaná na e-mail.