Rigó a Ravasz: Zriecť sa osobitnej stratégie kultúry menšín je chyba

Na archívnej snímke splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. septembra (TASR) – Argumenty, ktoré Ministerstvo kultúry (MK) použilo pri zrušení úlohy vypracovať samostatnú stratégiu rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín, neobstoja. Myslí si to bývalý štátny tajomník rezortu Konrád Rigó. Rozpaky má z rozhodnutia ministerstva aj bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.upozornil Rigó.dodáva. Poukazuje pritom na to, že práve stratégia by pomohla presadzovať odborné a strategické ciele ministerstva do tvorby nových zákonov týkajúcich sa národnostných menšín, ale aj kultúrno-osvetovej činnosti, ktorá je s regionálnou a miestnou kultúrou spätá.Zbavenie sa cieľa vytvoriť samostatnú stratégiu rozvoja menšinovej a regionálnej kultúry kritizoval aj bývalý rómsky splnomocnenec. Riešenie, že tieto, ako i ďalšie jednotlivé kultúrne politiky budú mať samostatnú kapitolu v komplexnej stratégii rozvoja kultúry do roku 2030, nepovažuje za ideálne.uviedol Ravasz na sociálnej sieti. Informoval tiež, že v rámci Inštitútu Mateja Bela ponúkol participáciu na tvorbe dokumentu.Samostatnú stratégiu rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a kultúry národnostných menšín ministerstvo kultúry vypracovávať nebude. Koncepcia bude súčasťou komplexného materiálu stratégia kultúry SR do roku 2030. Rovnako to bude aj v prípade stratégie rozvoja múzejníctva a knihovníctva. Vo štvrtok to schválila vláda, ktorá zrušila niektoré úlohy pre rezort kultúry.Argumentom MK je, že v prípade kultúry národnostných menšín sa pripravuje zákon o postavení príslušníkov národnostných menšín, ktorý sa bude týkať aj rozvoja menšinovej kultúry.upozornilo MK. Ďalším dôvodom je fakt, že v rámci rozvoja miestnej a regionálnej kultúry je v legislatívnom pláne vlády novela zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorý s miestnou a regionálnou kultúrou bezprostredne súvisí.