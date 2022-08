Rigó: Fašisti nepatria do slušnej politiky ani na oslavy SNP

Bratislava 29. augusta (TASR) - Fašisti nepatria do slušnej politickej spoločnosti ani na oslavy Slovenského národného povstania (SNP). Bolo by to popretím všetkého, za čo ľudia v roku 1944 bojovali. Myslí si to predseda platformy Most-Híd mimoparlamentnej Aliancie Konrád Rigó. Uviedol to pri príležitosti 78. výročia SNP.



Povstania a revolúcie podľa neho menia dejiny a chod štátov, časom sa mení aj pohľad historikov na ne. Stáva sa tiež, že svoj názor na významné udalosti krajiny menia aj politici. Fašisti si podľa neho výročie nepripomenú čiernymi zástavami, ale účasťou na pietnych oslavách. "Medzi rečníkov nepatria ani v oblekoch. A nepatria ani do slušnej politickej spoločnosti. Bolo by to popretím všetkého, za čo ľudia v 1944 bojovali," odkázal Rigó.



Slovensko sa podľa neho vďaka povstalcom a ľuďom, ktorí im pomáhali, nakoniec ocitlo na správnej strane dejín. Pripomína, že krajina je opäť v situácii, keď nie je jedno, kde sa postavíme.