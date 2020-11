Rigó:Rezort kultúry by sa mal cez pandémiu zamerať na osvetovú činnosť

Bratislava 20. novembra (TASR) - To, že sa ľudia v kultúrno-kreatívnom priemysle po ôsmich mesiacoch dočkali pomoci od vlády, je dobrá vec, myslí si bývalý štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó z mimoparlamentnej strany Most-Híd. Hovorí však o. V čase pandémie by sa mal podľa neho rezort kultúry zamerať na strategické úlohy, ku ktorým patrí osvetová činnosť.Tešiť sa z toho, že už ani na Slovensku nenecháme ľudí v kultúre, nie je podľa Rigóa žiadna útecha.skonštatoval.Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) by sa však teraz mala venovať osvetovej činnosti, upozornil Rigó. Očakáva totiž dezinformačnú vojnu s antivaxermi, teda odporcami očkovania.dodal s tým, že úloha ministerstva kultúry je v tomto období kľúčová. Ministerstvo kultúry (MK) SR v piatok predstavilo novú dotačnú schému na zmiernenie dosahov pandémie nového koronavírusu na pracovníkov kultúry.