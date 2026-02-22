< sekcia Slovensko
Riziko lavín v pohoriach bude vplyvom otepľovania stúpať
Sneh z posledného sneženia v Tatrách silný vietor s neustále sa meniacim smerom previeval na záveterné svahy.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 22. februára (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí i v nedeľu vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách. V Malej a Veľkej Fatre i východnej časti Nízkych Tatier je nebezpečenstvo lavín malé. S postupným otepľovaním bude vo všetkých pohoriach stúpať. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Sneh z posledného sneženia v Tatrách silný vietor s neustále sa meniacim smerom previeval na záveterné svahy. Pod hrebeňmi a vo vrchných častiach žľabov sú nestabilné snehové vankúše a doskový sneh, ktorý pri mechanickom zaťažení môže na strmých svahoch znamenať uvoľnenie lavíny. „Vo vnútri snehovej pokrývky sa nachádza vrstva hranatozrnného snehu, ktorá sa prejavuje typickými varovnými signálmi - praskaním snehovej pokrývky a dunivými, sedavými zvukmi,“ priblížilo SLP s tým, že väčšie samovoľné lavíny nepredpokladá.
V severnom sektore a v najvyšších polohách Tatier sa v snehovej pokrývke nachádzajú nestabilné vrstvy hranatozrnného snehu. Sneh z posledného sneženia s úhrnom 15 až 30 centimetrov je suchý, vetrom previevaný a je rozmiestnený nerovnomerne. V stredných a nižších polohách je sneh voľný, ležiaci na tvrdom podklade. Vplyvom slnka sa na južných svahoch vytvára kôra. Výška snehovej pokrývky je naďalej výrazne podpriemerná, a to najmä v polohách do 1500 metrov nad morom.
Nad hranicou lesa vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier napadlo za týždeň desať až 20 centimetrov nového snehu, ktorý leží na tvrdom podklade a s ktorým nie je dostatočne previazaný. „Menšie lavíny je možné uvoľniť len výnimočne, a to len na strmých až veľmi strmých svahoch. Ich riziko predstavuje najmä strhnutie osoby do exponovaného terénu, prípadne v kombinácii s terénnou pascou,“ upozornilo SLP.
Po predchádzajúcej teplej perióde a následnom ochladení je snehová pokrývka vo Fatrách prevažne zmrznutá a stabilizovaná, na nej sa nachádza nový, prevažne suchý sneh s výškou do 15 centimetrov. Na južných svahoch sa vplyvom slnka vytvára na povrchu kôra. Celková výška snehovej pokrývky je hlboko podpriemerná, väčšinou nedosahuje ani 50 centimetrov. V žľaboch a muldách a na ojedinelých svahoch je ho lokálne aj viac.
