Harbuľák: Riziko nákazy je pri lyžovaní nižšie ako vo wellnesse

Bratislava 10. decembra (TASR) – Riziko nákazy novým koronavírusom je v prípade lyžiarskych stredísk nižšie ako napríklad pri wellness službách. Myslí si to prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák. Uviedol to pre TASR v súvislosti s tohtoročnou zimnou sezónou.



"Lyžujete vo voľnej prírode, pohyb ľudí je rozptýlený vo väčšom priestore a je len niekoľko bodov, kde sa sústreďujú v krátkom čase viacerí návštevníci a v týchto bodoch vieme spraviť také preventívne opatrenia, ktoré zamedzia šíreniu nákazy. Takže lyžiari sa budú môcť na zjazdovkách cítiť bezpečne," ubezpečil Harbuľák.



Rovnako ako počas letnej sezóny predpokladá, že Slováci v zime začnú viac navštevovať aj iné miesta a lokality na Slovensku, a to nielen v spojení s lyžovačkou. "Okrem vyhľadávaných zimných či lyžiarskych stredísk to môžu byť napríklad aj wellness hotely, relaxačné pobyty v liečebných kúpeľoch," priblížil pre TASR.



Zároveň vyzdvihol potrebu poznať včas režimové opatrenia, pretože inak môžu mať problém takmer všetky podniky v cestovnom ruchu. Skonštatoval, že bez plánu sa nedá fungovať. "Potrebujeme bezpodmienečne poznať plán, a to aj za cenu toho, že sa bude upravovať podľa vývoja ochorenia," dodal.