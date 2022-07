Riziko ochorení z potravín sa dá znížiť i dôkladnosťou pri varení

Bratislava 5. júla (TASR) - Riziko ochorení z potravín sa dá znížiť dodržiavaním niekoľkých jednoduchých zásad, napríklad dôkladným varením či skladovaním potravín pri bezpečnej teplote. Upozornila na to Katarína Kromerová zo sekcie ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Zároveň pripomenula zásady prevencie, ktoré spracovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Jednou z nich je udržiavanie čistoty. Kromerová ozrejmila, že nebezpečné mikroorganizmy možno nájsť v pôde, vode, u zvierat či u ľudí. "Tieto mikroorganizmy sa prenášajú rukami, na utierkach a náradí, predovšetkým na doskách na krájanie. Aj ten najmenší kontakt ich môže preniesť do jedla a vyvolať choroby spôsobené jedlom," skonštatovala.



V tejto súvislosti pripomenula, že ruky sa majú umývať pred manipuláciou s potravinami či po použití toalety. "Umývajte a čistite všetky plochy a zariadenia používané na prípravu jedál. Chráňte priestory kuchyne a jedlo pred hmyzom, hlodavcami a inými zvieratami," dodala.



Kromerová odporučila tiež oddeľovať surové a uvarené jedlá. Surové potraviny, najmä mäso, hydina a morské živočíchy môžu podľa nej obsahovať nebezpečné mikroorganizmy, ktoré sa môžu prenášať na ostatné pokrmy.



Ľudia majú byť podľa nej dôkladní aj pri varení a ohrievaní jedál. "Správne varenie zabíja takmer všetky nebezpečné mikroorganizmy. Štúdie preukázali, že varenie potravín pri teplote 70 stupňov Celzia môže pomôcť zaistiť ich bezpečnosť na konzumáciu," priblížila.



Kromerová zdôraznila, že na zníženie rizika by sa mali potraviny skladovať pri bezpečnej teplote, v prípade uvarených jedál v teplote pod päť stupňov Celzia. Pred servírovaním je zase jedlo potrebné udržovať v teplote viac ako 60 stupňov Celzia.



"Mikroorganizmy sa môžu množiť veľmi rýchlo, ak sa potraviny skladujú pri izbovej teplote. Tým, že sa teplota udržiava na hodnote pod päť stupňov alebo nad 60 stupňov Celzia, rast mikroorganizmov sa spomaľuje alebo zastavuje," uviedla.



V rámci prevencie je podľa nej dôležité používať zdravotne bezpečnú vodu a suroviny. "Suroviny vrátane vody a ľadu môžu byť kontaminované nebezpečnými mikroorganizmami a chemikáliami. Toxické chemikálie sa môžu vytvárať v poškodených a plesnivých potravinách," ozrejmila.