Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky na ľudí je nízke

Bratislava 10. januára (TASR) - Riziko prenosu vírusu vtáčej chrípky A(H5N8) na ľudí je nízke. Prenos však nie je vylúčený, najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi, a to domácimi, ako aj divožijúcimi. Informuje o tom Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojej webovej stránke.



ÚVZ upozorňuje, že pri chove hydiny v zajatí, ako aj pri styku s voľne žijúcim vtáctvom, je potrebná zvýšená ostražitosť. "V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o nákaze vtáctva, najmä náhly úhyn, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého či umierajúceho voľne žijúceho vtáka je potrebné urýchlene informovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu," uviedol úrad.



Dôležité je podľa ÚVZ dodržiavať zásady osobnej hygieny, to znamená nechytať holými rukami uhynuté zvieratá, kontaminované plochy a povrchy, napríklad povrch vajec či výlučky z chorých zvierat. "Osoba, ktorá bola v kontakte s chorým, respektíve uhynutým vtákom a má príznaky podobné chrípke, má kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a informovať ho o tejto skutočnosti," napísali odborníci s tým, že ochorenia na vtáčiu chrípku subtypom A(H5N8) neboli u ľudí v SR doteraz zaznamenané.



Výskyt vtáčej chrípky bol zistený v súkromnom chove dospelej hydiny u drobnochovateľa kury domácej v obci Zbehy v okrese Nitra. V piatok o tom informovala Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Nitra. Potvrdilo to aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vyzýva chovateľov k obozretnosti.