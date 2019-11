Elektronické voľby by boli nákladné a s neistou bezpečnosťou

Bratislava 30. novembra (TASR) - Elektronické voľby by v súčasnosti priniesli pomerne masívne náklady a zároveň neistý bezpečnostný výsledok. Zavedenie by tak predstavovalo skôr drahú zábavu bez želaného zisku. Pre TASR to uviedol riaditeľ Národnej jednotky SK-CERT Rastislav Janota.



"Zatiaľ nie je dobrá technológia, ktorá by zabezpečila, že tie voľby budú nesfalšovateľné a čisté," hovorí. Bežné volebné procesy považuje za lepšie.



"Ani miera elektronizácie ľudí, vnímanie informatizácie u ľudí, nie je také, že by sme tým dokázali zasiahnuť veľkú časť populácie," myslí si. V prípade zavedenia elektronických volieb by sa preto podľa neho museli zachovať aj klasické "papierové" voľby.



Na technologické riziká upozorňuje aj odborník na IT bezpečnosť. "Čokoľvek, čo je online, je vystavené riziku a s tým treba rátať," poznamenal výkonný riaditeľ spoločnosti Soitron Ondrej Smolár. Pri takýchto "robustných" systémoch je to podľa neho vždy o kompromise medzi elimináciou rizika a cenou.



Z technologického hľadiska sa podľa neho dá ošetriť korektné uloženie voľby a spočítanie hlasovania bez možnosti jeho manipulácie, ako aj zachovanie anonymity voliča. "Z pohľadu externých hrozieb existujú nástroje, ktoré vedia podozrivé aktivity zvonku, napríklad kybernetické útoky, v online priestore monitorovať a včas zachytiť," dopĺňa.