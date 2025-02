R.Kaliňák: R.Huliak je jednou z možností na ministra cestovného ruchu

Bratislava 23. februára (TASR) - Nominácia poslanca Rudolfa Huliaka (nezaradený) na post ministra cestovného ruchu a športu je jednou z možností. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Opozičný poslanec Tomáš Valášek (PS) spochybňuje Huliakovu odbornosť a kompetentnosť na výkon tejto funkcie.



Zároveň to, či ostanú súčasní štátni tajomníci na ministerstve cestovného ruchu a športu, bude podľa Kaliňáka závisieť od nového ministra.



V súvislosti s aktuálnou situáciou v koalícii Kaliňák pripomenul, že sa usilujú o to, aby mali v parlamente 79 poslancov. "Myslím si, že každý chce mať väčšinu, ktorá garantuje stabilný prechod zákonov," uviedol Kaliňák. Rovnako aj podpis dodatku ku koaličnej zmluve podľa neho dokazuje ich snahu o pokračovaní vládnutia vo väčšine. Ubezpečil, že vláda funguje a doručuje výsledky. Rovnako registruje záujem odídených poslancov o diskusiu ich účasti na výkonnej moci.



Valášek tomu, že sa koalícii podarí zložiť 79 poslancov, neverí. Vyjadril názor, že rokovania v koalícii nie sú na konci. "Našou úlohou je poukazovať na to, že takto sa vládnuť nedá," vyhlásil.



Valášek predpokladá, že PS bude prizývať hnutie Slovensko na zvolávanie mimoriadnych schôdzí v Národnej rade SR, keďže tak robili aj v minulosti. Ozrejmil, že SaS a KDH sú pre PS preferovanými partnermi, hnutie Slovensko sa podľa neho zo spolupráce vyraďuje samo. Tiež potvrdil, že bude odporúčať, aby sa PS zúčastnilo na okrúhlom stole koalície a opozície k potenciálnemu zvyšovaniu výdavkov na obranu, ktorého zorganizovanie avizoval prezident Peter Pellegrini.