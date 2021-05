RmS:Financie pre mládežnícke organizácie asi zachránia aj letné tábory

Bratislava 28. mája (TASR) - Záujem štátu o mládežnícke organizácie zrejme zachráni aj letné tábory. V reakcii na zvýšenie finančných prostriedkov pre mládežnícke organizácie to uviedla Rada mládeže Slovenska (RmS), ktorá mládežnícke organizácie zastrešuje. TASR o tom informovala Alexandra Virostková z RmS.



"To, že dotácie prichádzajú v týchto dňoch, zachráni aj stovky letných táborov, ktoré by sa bez dotácie štátu nemohli uskutočniť. Pre tisíce detí a tínedžerov by to bola ďalšia smutná správa na pozadí celkovo nelichotivej pandemickej situácie," povedal riaditeľ RmS Juraj Lizák. Podľa jeho slov boli práve školáci a študenti dlhé mesiace pripravení o sociálny kontakt a možnosti sebarozvoja, ktoré im poskytuje spoločne strávený čas aj v komunitných centrách organizujúcich mimoškolské aktivity. Nedostatočným financovaním by mohli podľa neho o túto možnosť prísť práve v čase, keď sa opatrenia uvoľňujú a oni môžu konečne začať plnohodnotnejšie žiť.



Podpora vlády pomôže mnohým organizáciám, ktoré RmS združuje. Ministerstvo školstva deklaruje, že vidí osobný rozvojový a spoločenský prínos mimoškolského vzdelávania. "Pre ministerstvo je dôležité, aby sa mladí zapájali do občianskej aktivity a do spoločenského diania," povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



Finančné prostriedky podľa vyjadrenia ministra pôjdu napríklad pre krajské rady mládeže, ktoré pomáhajú zakladať mládežnícke parlamenty, a na dobrovoľníctvo. Rezort školstva tiež deklaruje, že podporí aj poradenské služby a linky podpory. "Podpora mimoškolských aktivít je zároveň investíciou do budúcnosti krajiny. Mladí ľudia, ktorí sa takto organizujú, oproti ostatným rovesníkom napríklad merateľne viac veria svojmu okoliu a tiež veria, že je v ich vlastných silách meniť veci k lepšiemu. Okrem toho sú zorientovanejší v spoločenskom dianí a viac si vážia demokraciu," vysvetlil Lizák.



Dotácie pre mládežnícke organizácie sa zvýšia o jeden milión eur z pôvodných 1,5 milióna na 2,5 milióna eur. Tento týždeň o tom informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.